https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/30-agustos-zafer-bayrami-konserleri-istanbul-ankara-izmirde-hangi-sanatcilar-olacak-1087336112.html

30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi sanatçılar olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi sanatçılar olacak?

Sputnik Türkiye

Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlanacak. İzmir, Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin 30 Ağustos konser programı belli oldu. Peki, 30... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T18:26+0300

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türkiye

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30 ağustos zafer bayramı

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30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümü cuma günü ülke genelinde kutlanacak. Kutlamalarda ünlü sanatçılar konser verecek.İstanbul'da 30 Ağustos konserleri nerede?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eminönü Meydanı’nda ücretsiz konserler düzenleyecek. 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında sahne alacak sanatçılar; Cem Adrian, Sena Şener, Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, An Epic Symphony, Night Flight Symphony Orchestra & Choir oldu.Genç sanatçı Zeynep Bastık, Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sevenleri ile buluşacak.Duman, İstanbul Çerkezköy Kentpark’ta saat 21.00'de ücretsiz konser verecek.Ece Seçkin saat 21.30'da Bayrampaşa'da sahne alacak.Emir Can İğrek Çatalca'da konser verecek.Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, Sancaktepe'de Bayramı kutlayacak.Üsküdar ise Sertab Erener ve Evdeki Saat konserleriyle zaferi kutlayacak.Ankara'da 30 Ağustos konserleri nerede?Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda sahne alacağı konsere gelmek isteyenlere özel ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.İzmir'de 30 Ağustos konserleri nerede?29 Ağustos perşembe akşamı Bornova Cumhuriyet Meydanı Saat: 21:00'de İlyas Yalçıntaş İzmir'de sahne alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/taylor-swiftin-avusturyadaki-konserleri-saldiri-endisesi-nedeniyle-iptal-edildi-1086614594.html

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