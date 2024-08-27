https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/20-yildan-fazla-demokrat-partiliydi-trumpa-destek-verdi-1087325110.html
20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi
20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi
Sputnik Türkiye
Gabbard, 2020'de Demokratların ön seçiminde başkanlığa adaylığını koymuş koyu bir Demokrat Partili ve eski bir askerdi. Gabbard, dün akşam Trump’a destek... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:34+0300
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2024-08-27T15:36+0300
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Irak'ta görev almış emekli yarbay ve eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olan Tulsi Gabbard, 2020’deki seçimlerden iki yıl sonra Demokrat Parti’den ayrılmıştı. Dün akşam Donald Trump’ın Detroit’taki Ulusal Muhafız Birliği’ndeki konuşması öncesi sahneye çıkan Gabbard, şu sözleriyle dikkat çekti:Savaşın eşiğinden döndürmek için gerekeni yapacakGabbard, Trump’ı Beyaz Saray’a geri getirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak “Çünkü eminim ki ilk görevi bizi savaşın eşiğinden döndürmek için gerekenleri yapmak olacaktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-saldirilarina-karismasinin-sonuclari-konusunda-1087323649.html
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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, başkan adayı, abd başkan adaylığı, tulsi gabbard
donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, başkan adayı, abd başkan adaylığı, tulsi gabbard
20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi
15:34 27.08.2024 (güncellendi: 15:36 27.08.2024)
Gabbard, 2020'de Demokratların ön seçiminde başkanlığa adaylığını koymuş koyu bir Demokrat Partili ve eski bir askerdi. Gabbard, dün akşam Trump’a destek vererek Biden yönetiminin ABD'yi ‘dünyanın dört bir yanında birden fazla cephede birden fazla savaşla karşı karşıya bıraktığını’ ifade etti.
Irak'ta görev almış emekli yarbay ve eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olan Tulsi Gabbard, 2020’deki seçimlerden iki yıl sonra Demokrat Parti’den ayrılmıştı. Dün akşam Donald Trump’ın Detroit’taki Ulusal Muhafız Birliği’ndeki konuşması öncesi sahneye çıkan Gabbard, şu sözleriyle dikkat çekti:
“Bu yönetim bizi dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde birden fazla cephede birden fazla savaşla karşı karşıya bıraktı ve nükleer savaşın eşiğine daha önce hiç olmadığımız kadar yaklaştırdı.”
Savaşın eşiğinden döndürmek için gerekeni yapacak
Gabbard, Trump’ı Beyaz Saray’a geri getirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak “Çünkü eminim ki ilk görevi bizi savaşın eşiğinden döndürmek için gerekenleri yapmak olacaktır” dedi.