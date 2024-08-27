https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/20-yildan-fazla-demokrat-partiliydi-trumpa-destek-verdi-1087325110.html

20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi

20 yıldan fazla Demokrat Partiliydi, Trump’a destek verdi

Sputnik Türkiye

Gabbard, 2020'de Demokratların ön seçiminde başkanlığa adaylığını koymuş koyu bir Demokrat Partili ve eski bir askerdi. Gabbard, dün akşam Trump’a destek... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:34+0300

2024-08-27T15:34+0300

2024-08-27T15:36+0300

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Irak'ta görev almış emekli yarbay ve eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olan Tulsi Gabbard, 2020’deki seçimlerden iki yıl sonra Demokrat Parti’den ayrılmıştı. Dün akşam Donald Trump’ın Detroit’taki Ulusal Muhafız Birliği’ndeki konuşması öncesi sahneye çıkan Gabbard, şu sözleriyle dikkat çekti:Savaşın eşiğinden döndürmek için gerekeni yapacakGabbard, Trump’ı Beyaz Saray’a geri getirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak “Çünkü eminim ki ilk görevi bizi savaşın eşiğinden döndürmek için gerekenleri yapmak olacaktır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-saldirilarina-karismasinin-sonuclari-konusunda-1087323649.html

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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, başkan adayı, abd başkan adaylığı, tulsi gabbard