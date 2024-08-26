https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zuhal-topal-ile-yemekteyiz-ne-zaman-basliyor-1087275803.html

Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

Oyuncu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı 'Yemekteyiz' programı 26 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 16:00'da ekranlara dönüyor. Yarışmacıların yemek hazırladığı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yemekteyiz

zuhal topal

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acun ilıcalı

yemek

yemek programı

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezona 26 Ağustos Pazartesi (bugün) günü itibariyle başlıyor. Yemekteyiz Tv8'de saat 16:00'da yayınlanacak.Yemekteyiz yarışmacıları kim?Zuhal Topal'ın sunduğu yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk bölümü yarışmacıları merak konusu oldu. İlk hafta yarışmacıları Leyla, İvan, Gönül, Ülkü ve Emre oldu.Yemekteyiz büyük ödül ne kadar?Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.Yemekteyiz başvuru şartları ne?Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına başvuru yapmak için TV8’in internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri tamamlanarak seçmelere çağrılma süreci bekleniyor. Ardından başvuru yapanlardan yemek konusunda hünerli olanlar yarışmaya seçiliyor.

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