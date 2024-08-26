https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yeni-ihalarin-performans-testine-katilan-kimden-talimat-daha-cok-kamikaze-iha-gelistirin-1087265754.html

Yeni İHA'ların performans testine katılan Kim'den talimat: 'Daha çok kamikaze İHA geliştirin'

Yeni İHA'ların performans testine katılan Kim'den talimat: 'Daha çok kamikaze İHA geliştirin'

Sputnik Türkiye

Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim giderek tırmanırken Kim Jong-un, kurmaylarından daha fazla kamikaze İHA üretilmesini istedi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T11:44+0300

2024-08-26T11:44+0300

2024-08-26T11:44+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong-un

pyongyang

iha

insansız hava aracı (iha)

kamikaze insansız hava aracı (iha)

kamikaze iha

güney kore

kore yarımadası

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni geliştirilen İHA'ların performans testini izleyerek daha çok kamikaze İHA'sı üretme talimatı verdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, kara ve denizdeki hedefleri vurmak için kullanılacağı ifade edilen İHA'ların performans testi yapıldı.Testi denetleyen Kim, daha fazla sayıda ve çeşitte kamikaze İHA'nın yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı İHA'larının da üretilmesi gerektiğini söyledi.İHA'ların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışma yapılmasını emreden Kim, yeni geliştirilen İHA'ların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kore-yarimadasi-giderek-isiniyor-guney-kore-ve-abd-gercek-muhimmatli-hava-tatbikatina-basladi-1087262763.html

kuzey kore

pyongyang

güney kore

kore yarımadası

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