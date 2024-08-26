https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yeni-ihalarin-performans-testine-katilan-kimden-talimat-daha-cok-kamikaze-iha-gelistirin-1087265754.html
Yeni İHA'ların performans testine katılan Kim'den talimat: 'Daha çok kamikaze İHA geliştirin'
Yeni İHA'ların performans testine katılan Kim'den talimat: 'Daha çok kamikaze İHA geliştirin'
Sputnik Türkiye
Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim giderek tırmanırken Kim Jong-un, kurmaylarından daha fazla kamikaze İHA üretilmesini istedi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T11:44+0300
2024-08-26T11:44+0300
2024-08-26T11:44+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong-un
pyongyang
iha
insansız hava aracı (iha)
kamikaze insansız hava aracı (iha)
kamikaze iha
güney kore
kore yarımadası
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni geliştirilen İHA'ların performans testini izleyerek daha çok kamikaze İHA'sı üretme talimatı verdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, kara ve denizdeki hedefleri vurmak için kullanılacağı ifade edilen İHA'ların performans testi yapıldı.Testi denetleyen Kim, daha fazla sayıda ve çeşitte kamikaze İHA'nın yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı İHA'larının da üretilmesi gerektiğini söyledi.İHA'ların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışma yapılmasını emreden Kim, yeni geliştirilen İHA'ların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kore-yarimadasi-giderek-isiniyor-guney-kore-ve-abd-gercek-muhimmatli-hava-tatbikatina-basladi-1087262763.html
kuzey kore
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, pyongyang, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), kamikaze iha, güney kore, kore yarımadası
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, pyongyang, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), kamikaze iha, güney kore, kore yarımadası
Yeni İHA'ların performans testine katılan Kim'den talimat: 'Daha çok kamikaze İHA geliştirin'
Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim giderek tırmanırken Kim Jong-un, kurmaylarından daha fazla kamikaze İHA üretilmesini istedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni geliştirilen İHA'ların performans testini izleyerek daha çok kamikaze İHA'sı üretme talimatı verdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, kara ve denizdeki hedefleri vurmak için kullanılacağı ifade edilen İHA'ların performans testi yapıldı.
Testi denetleyen Kim, daha fazla sayıda ve çeşitte kamikaze İHA'nın yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı İHA'larının da üretilmesi gerektiğini söyledi.
İHA'ların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışma yapılmasını emreden Kim, yeni geliştirilen İHA'ların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.