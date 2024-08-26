https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/unlu-oyuncunun-kizi-elektrikli-sigara-yuzunden-kalp-krizi-gecirdi-olumden-dondu--1087278046.html
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi, ölümden döndü
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi, ölümden döndü
Sputnik Türkiye
Oyuncu Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, kullandığı elektronik sigara nedeniyle kalp krizi geçirdi. Akciğerlerine hava kaçtığı belirlenen ve acil ameliyat... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:41+0300
türkiye
elektronik sigara
sağlık
selen görgüzel
kalp krizi
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Ünlü oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, Ortaköy'deki evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan ve nefes almakta güçlük çeken Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edilirken, 'göğüs boşluğuna mediastinal anfizem' teşhisi konuldu. Bektaş acil ameliyata alındı. Sağlık durumu iyi olan ve hastanede tedavisi süren Bektaş, elektronik sigara kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Gençliğime güvendimSosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, "Böyle bir şey başıma geleceğimi hiç beklemiyordum" derken şunları paylaştı; Lütfen sağlığınızı riske atmayınKızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Selen Görgüzel de, "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın." dedi
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elektronik sigara, sağlık, selen görgüzel, kalp krizi
elektronik sigara, sağlık, selen görgüzel, kalp krizi
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi, ölümden döndü
15:37 26.08.2024 (güncellendi: 15:41 26.08.2024)
Oyuncu Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, kullandığı elektronik sigara nedeniyle kalp krizi geçirdi. Akciğerlerine hava kaçtığı belirlenen ve acil ameliyat olan Bektaş, elektronik sigara kullananları uyardı
Ünlü oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, Ortaköy'deki evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan ve nefes almakta güçlük çeken Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edilirken, 'göğüs boşluğuna mediastinal anfizem' teşhisi konuldu. Bektaş acil ameliyata alındı.
Sağlık durumu iyi olan ve hastanede tedavisi süren Bektaş, elektronik sigara kullanımı konusunda uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, "Böyle bir şey başıma geleceğimi hiç beklemiyordum" derken şunları paylaştı;
"Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım; “Benim başıma gelmez,” diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum.
Fakat, akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi.
Tekrar herkese çok teşekkürler; ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder."
Lütfen sağlığınızı riske atmayın
Kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Selen Görgüzel de, "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın." dedi