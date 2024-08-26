Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi, ölümden döndü

"Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım; “Benim başıma gelmez,” diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum.

Fakat, akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi.

Tekrar herkese çok teşekkürler; ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder."