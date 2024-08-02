https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/elinde-patlayan-elektronik-sigara-yuzunu-ve-vucudunu-yakti-1086451481.html

Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı

Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T19:18+0300

2024-08-02T19:18+0300

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türkiye

elektronik

elektronik

elektronik sigara

otobüs

sivas

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Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gitmek için otobüs bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven, yanında bulunan elektronik sigarayı içmek istedi.Elektronik sigara, Türkseven'in elinde patladı.Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan elektronik sigara söndürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi.Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta" dedi. 'İnsanlar zararlı olmadığını düşünüyor'Akgöl, elektronik sigaranın son dönemde yaygın kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik'Buğra Türkseven ise "Sigarayı ağzıma götürdüğüm zaman elimde patladı, kolumu yaktı, yüzümde ve vücudumda yanıklar var. Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik. Daha da çoğalıyor, daha da derinleşiyor. Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin" diye konuştu.Babaanne Semiha Türkseven de "Çocuğum iki gözünü kaybetseydi ne olacaktı? Bunun gibi daha niceleri olacak, bu sigaralar yasaklansın, toplatılsın" dedi.

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