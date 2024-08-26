Ukrayna ordusu hedef almıştı: UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'yi ziyaret edecek

UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin yarın Kursk Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret edeceği açıklandı.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamaya göre Grossi ve beraberindeki heyet, bugün Viyana'dan Rusya'ya gidecek ve yarın Kursk NGS ile santralin bulunduğu Kurçatov kentini ziyaret edecek.



Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Grossi, "Olayların başlangıcından ve Kursk NGS yakınındaki askeri hareketlilik seviyesinin artmasından bu yana, özellikle nükleer santralle ilgili olanlar dahil sahadaki durumun gelişimini yakından takip ediyorum" dedi.



Nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin hiçbir surette tehlikeye atılmaması gerektiğinin altını çizen Grossi, "Bu gelişmekte olan bir durum ve yarın nükleer santrale vardığımda durumu kendi gözlerimle görmem ve Kursk NGS'nin nükleer güvenliğini değerlendirmeye yönelik diğer olası eylemleri istişare etmem önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.



Grossi, Kursk NGS'de nükleer güvenlikle ilgili 7 şarta ve ayrıca daha önce Zaporojye NGS'nin korunması için geliştirilen 5 özel ilkeye uyulması gerektiğini de vurguladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki açıklamasında, UAEA uzmanlarının yakında Kursk NGS'ye gelmesini umduklarını belirterek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.



Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurgulamıştı.



22 Ağustos'ta UAEA tarafından yapılan açıklamada, Kursk NGS topraklarında bulunan Ukrayna'ya ait İHA'nın kalıntılarına ilişkin verilerin Rusya’dan alındığı belirtilmişti.