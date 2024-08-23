https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ugur-dundar-duyurdu-reha-muhtardan-sevindiren-haber--1087180239.html
Ünlü sunucu Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
Ünlü sunucu Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını açıklandı. Haberi, gazeteci Uğur Dündar duyurdu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T12:29+0300
2024-08-23T12:29+0300
2024-08-23T13:11+0300
türkiye
reha muhtar
yaralı
entübe
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Evinde düşüp yaralanan ve 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi geldi.Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun..." diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/reha-muhtarin-son-durumu-belli-oldu-unlu-sunucu-uyandirildi-1087139653.html
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reha muhtar, yaralı, entübe
reha muhtar, yaralı, entübe
Ünlü sunucu Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
12:29 23.08.2024 (güncellendi: 13:11 23.08.2024)
Ünlü sunucu Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını açıklandı. Haberi, gazeteci Uğur Dündar duyurdu.
Evinde düşüp yaralanan ve 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi geldi.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun..." diye yazdı.