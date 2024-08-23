https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ugur-dundar-duyurdu-reha-muhtardan-sevindiren-haber--1087180239.html

Ünlü sunucu Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Ünlü sunucu Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Reha Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını açıklandı. Haberi, gazeteci Uğur Dündar duyurdu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T12:29+0300

2024-08-23T12:29+0300

2024-08-23T13:11+0300

türkiye

reha muhtar

yaralı

entübe

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Evinde düşüp yaralanan ve 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi geldi.Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun..." diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/reha-muhtarin-son-durumu-belli-oldu-unlu-sunucu-uyandirildi-1087139653.html

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reha muhtar, yaralı, entübe