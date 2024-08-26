https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/trump-secimleri-kazanmasi-halinde-muska-kabinede-koltuk-teklif-etmeye-hazir-1087278805.html

Trump, seçimleri kazanması halinde Musk'a kabinede koltuk teklif etmeye hazır

Trump, seçimleri kazanması halinde Musk'a kabinede koltuk teklif etmeye hazır

Sputnik Türkiye

ABD başkan adayı Donald Trump, yakın zamanda bir diğer başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, ‘Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar’ diyen Elon... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T15:46+0300

2024-08-26T15:46+0300

2024-08-26T15:46+0300

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Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Trump, The Shawn Ryan Show'a verdiği röportajda, seçimi kazanması halinde Amerikalı girişimci Musk'a hükümetinde bir koltuk teklif etmeye istekli olduğunu söyledi, ancak Musk'ın bunu yapacak zamanı olmayabileceğini de ekledi.Trump, konuşmasının devamında, “Büyük şirketleri yönetiyor, bu yüzden hükümete girebileceğini sanmıyorum. Onu hükümete alırdım ama yaptığı işlerin sayısı göz önüne alındığında buna nasıl yetişebileceğini bilmiyorum. Ancak yapay zeka gibi bazı konularda (hükümete) danışmanlık yapabilir” ifadelerini kullandı.Musk ile harika bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Trump'a göre Musk, ABD hükümetinin çalışmalarını daha da ileriye götürebilecek çabalara katılmak istiyor.Daha önce Batı medyası, Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde Musk'a yönetiminde bir yer veya danışmanlık pozisyonu teklif edeceğini bildirmişti.Buna karşılık Musk, ABD hükümetinde yer almaya hazır olduğunu belirtirken, ayrıca bir podyumun arkasında durduğu ve üzerinde “Hükümet Verimliliği Departmanı” yazan bir görsel yayınlamıştı.5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den mevcut başkan Joe Biden’ın yarışı bırakmasıyla yerine geçen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerden ise eski ABD lideri Donald Trump katılacak.

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