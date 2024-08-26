https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/trump-harris-duellosu-yilan-hikayesine-dondu-1087268055.html
Trump-Harris düellosu yılan hikayesine döndü
Trump-Harris düellosu yılan hikayesine döndü
Sputnik Türkiye
Biden’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte Demokratların yeni adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyuran ABD eski... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T12:31+0300
2024-08-26T12:31+0300
2024-08-26T12:31+0300
politika
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Sosyal medya ağı Truth Social'da konuşan Trump, Harris ile ABC News kanalında bir münazara düzenleme fikrini, kanalın yayın akışındaki Trump karşıtı propaganda nedeniyle sorguladığını vurgularken, “Bu sabah (televizyon kanalında) ABC'nin sahte haberlerini izledim. Onların sözde Trump nefret grubunu..Ve şimdi kendime soruyorum; neden Kamala Harris'e karşı o kanalda tartışayım?” ifadelerini kullandı.Trump, ABC News'in Kamala Harris'in ‘en iyi arkadaşı’ tarafından yönetildiğine dikkat çekerken, eski ABD Başkanı, ayrıca Harris'in neden Fox News, NBC, CBS ve CNN'de tartışmayı reddettiğini sorguladı.Ağustos ayı başlarında Harris'in ekibi, Trump'ın rakibinin münazarayı 4 Eylül'de Fox News'te yapma kararına karşı olduğunu açıklamış ve daha önceki anlaşmalara uyması çağrısında bulunmuştu.Canlı yayın tartışmaların ikinci turunun aslında 10 Eylül'de ABC'de yapılması planlanırken, ancak o zamanki planda Trump’ın karşısında yarıştan çekilmeye karar veren görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın yer alması bekleniyordu.Bu bağlamda Trump, önceki anlaşmaların artık geçerli olmadığını iddia etmiş ve ABC TV kanalını Demokratlara sempati duymak ve yalan haber yaymakla suçlamıştı.Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi" ifadesini kullanmıştı.Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu" değerlendirmesinde bulundu.Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/baskan-adayi-kamala-harris-bir-ayda-540-milyon-dolar-bagis-topladi-1087251677.html
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Trump-Harris düellosu yılan hikayesine döndü
Biden’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte Demokratların yeni adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyuran ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 10 Eylül’de ABC kanalında planlanan düelloyu, bu kanalın yayın akışında ‘Trump nefretçileri’nin yer alması nedeniyle iptal edebilir.
Sosyal medya ağı Truth Social'da konuşan Trump, Harris ile ABC News kanalında bir münazara düzenleme fikrini, kanalın yayın akışındaki Trump karşıtı propaganda nedeniyle sorguladığını vurgularken, “Bu sabah (televizyon kanalında) ABC'nin sahte haberlerini izledim. Onların sözde Trump nefret grubunu..Ve şimdi kendime soruyorum; neden Kamala Harris'e karşı o kanalda tartışayım?” ifadelerini kullandı.
Trump, ABC News'in Kamala Harris'in ‘en iyi arkadaşı’ tarafından yönetildiğine dikkat çekerken, eski ABD Başkanı, ayrıca Harris'in neden Fox News, NBC, CBS ve CNN'de tartışmayı reddettiğini sorguladı.
Ağustos ayı başlarında Harris'in ekibi, Trump'ın rakibinin münazarayı 4 Eylül'de Fox News'te yapma kararına karşı olduğunu açıklamış ve daha önceki anlaşmalara uyması çağrısında bulunmuştu.
Canlı yayın tartışmaların ikinci turunun aslında 10 Eylül'de ABC'de yapılması planlanırken, ancak o zamanki planda Trump’ın karşısında yarıştan çekilmeye karar veren görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın yer alması bekleniyordu.
Bu bağlamda Trump, önceki anlaşmaların artık geçerli olmadığını iddia etmiş ve ABC TV kanalını Demokratlara sempati duymak ve yalan haber yaymakla suçlamıştı.
Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi" ifadesini kullanmıştı.
Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu" değerlendirmesinde bulundu.
Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyordu.