https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/baskan-adayi-kamala-harris-bir-ayda-540-milyon-dolar-bagis-topladi-1087251677.html

Başkan adayı Kamala Harris bir ayda 540 milyon dolar bağış topladı

Başkan adayı Kamala Harris bir ayda 540 milyon dolar bağış topladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesiyle birlikte Demokrat Parti'den kasım ayında planlanan seçimlerde aday olan Başkan Yardımcısı Kamala... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T23:54+0300

2024-08-25T23:54+0300

2024-08-25T23:54+0300

politika

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The Hill'in haberine göre, politik görüşlerinden çok kahkahalarıyla tanınan Harris'in seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, Demokrat Partinin Chicago kentinde düzenlediği kongrenin ardından açıklama yaparken, Dillon, Harris’in kampanya kapsamında 4 gün süren kongre boyunca topladığı bağış miktarının 82 milyon dolar artarak toplam 540 milyon dolara ulaştığını duyurdu.Kongre sırasında bağışçı sayısında da ciddi artış yaşandığını belirten Dillon, kongrenin başlamasından bu yana 200 bin yeni gönüllünün de kampanyaya kayıt yaptırdığını ifade etti.Dillon, bağışların üçte birinin ilk kez bağışta bulunan kişilerden oluştuğunu, en çok bağış yapan meslek gruplarının başında ise öğretmenler ve hemşirelerin geldiğini dile getirdi.Chicago kentinde 19-22 Ağustos'ta Demokrat Parti Kongresi düzenlenmişti.Başkan Joe Biden'ın başkanlık seçimi için aday göstermesinin ardından ilk 24 saatte Harris, 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu, ilk bir günde ulaşılan en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçmişti.ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.Harris Trump ile 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı reddetmiştiABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyurdu.Harris’i 'sürekli kahkahalar atarak konuştuğu için' anlaşılmaz bulduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi" ifadesini kullandı.Demokrat Parti başkan adayı Harris'in röportaj vermeyi reddetmesi ile ilgili haberleri de değerlendiren Trump, “Çünkü ekibi onun soruları yanıtlamaktan aciz olduğunu fark etti. Tıpkı (görevdeki Başkan Joe) Biden'ın soruları yanıtlamaktan aciz olduğu gibi, ama bu sefer farklı nedenlerle. O (Biden) sadece perişandı. Harris ise sadece beceriksiz” diye eklemişti.Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu" değerlendirmesinde bulundu.Trump, "4 Eylül'de Fox'taki canlı yayın tartışması yerine Sean Hannity ev sahipliğindeki Tele Town Hall'a katılma kararı aldım. Pensilvanya'da olacak. Beklemede kalın" sözlerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/donald-trumptan-rakibi-kamala-harrise-videolu-elestiri-zayif-basarisiz-tehlikeli-liberal-1086965601.html

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