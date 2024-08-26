https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/alkolden-alinan-kalorilerin-yuzde-70ini-yakan-mucize-aksamdan-kalma-kuru-uretildi-1087271062.html

Alkolden alınan kalorilerin yüzde 70'ini yakan 'mucize akşamdan kalma kürü' üretildi: 'Tarihteki ilk yöntem'

Alkolden alınan kalorilerin yüzde 70'ini yakan 'mucize akşamdan kalma kürü' üretildi: 'Tarihteki ilk yöntem'

Sputnik Türkiye

Alkolü etkili bir şekilde parçalayan 'tarihteki ilk yöntem' olduğunu iddia edilen kür gündeme geldi. Bu yeni tedavi yöntemi, alkolün vücuda olan etkilerini... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:51+0300

2024-08-26T13:51+0300

2024-08-26T13:51+0300

yaşam

alkol

alkol testi

alkol satışı

alkol yasağı

alkol koması

alkol zehirlenmesi

alkol tüketimi

alkol derecesi

içki

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Alkolün ertesi gün bıraktığı ağır hislerden kurtulmayı vadeden ve 'mucize' olarak nitelendirilen yeni bir tedavi yöntemi büyük ilgi görüyor. Bu yeni kür, alkolün vücuttaki etkilerini azaltarak, ertesi sabah dinç ve taze hissetmenizi sağlıyor. Üstelik, gece boyunca aldığınız fazla kalorileri de yakmaya yardımcı oluyor. Peki, bu tedavi yöntemi nedir ve nasıl çalışır?Akşamdan kalmanın zorluğu tarih mi oluyor?Çoğu kişi, akşamdan kalmanın getirdiği dayanılmaz yorgunluk ve halsizlikle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Birçoğu için bu durum, günü yatakta geçirmeye ve enerjimizi geri kazanmaya çalışırken kaybedilen saatlere mal olur. Ancak, yeni geliştirilen bu tedavi yöntemi, alkolün vücutta yarattığı olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Araştırmacılar tarafından yapılan deneyler, tedavinin, vücuda alınan alkolün emilimini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.Bilimsel araştırmalarla desteklenen etkiBu tedavi, 13 erkek ve 11 kadından oluşan 24 kişilik bir grup üzerinde test edildi. Katılımcılar, bir hafta boyunca her gün iki kapsül aldı. Deney gününde hafif bir kahvaltının ardından orta derecede alkol tükettikten sonra, altı saat boyunca kan ve nefes örnekleri alındı. Sonuçlar, tedavinin alkolün vücuda yayılma oranını büyük ölçüde düşürdüğünü ve böylece ertesi gün daha iyi hissetmeyi sağladığını gösterdi.Kalori yakma ve alkolün parçalanmasıBu tedavi yöntemi sadece alkolün etkilerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda alkolle birlikte vücuda alınan kalorileri de yakıyor. Bilimsel çalışmalara göre, bu kür, alkolü karaciğere ulaşmadan önce su ve karbondioksite dönüştürüyor, bu sayede hem kalori alımını kontrol altına alıyor hem de alkol sonrası yaşanan rahatsız edici semptomları hafifletiyor.Kimin i̇çin uygun?Özellikle bayram ve tatil sezonlarında partilere katılacak olanlar için bu kür büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Bira göbeği geliştirmekten ya da sağlık ve fitness hedeflerinden sapmaktan kaçınmak isteyenler, bu yöntemi rahatlatıcı ve etkili bir çözüm olarak görebilir.Akşamdan kalma kabusu sona mı eriyor?Ancak, bu çalışmaların henüz küçük ölçekli olduğunu unutmamakta fayda var. Yine de, özellikle yoğun içki tüketilen dönemlerde, bu kür birçok kişinin hayatını kolaylaştırabilir ve ertesi gününü daha verimli geçirmesini sağlayabilir. Akşamdan kalma kabuslarına karşı bu yeni çözüm, gelecekte daha da yaygınlaşabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bilim-dunyasi-endiseliyle-izliyor-eridigi-anda-sehirleri-yutmasi-beklenen-kiyamet-buzulu-cokmeye-mi-1087269109.html

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