https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/teoman-norvecli-sarisin-cocuklari-gorseler-harika-olmus-diyeceklerdi-suriyelileri-gorunce-1087258487.html
Teoman: Norveçli sarışın çocukları görseler ‘harika olmuş’ diyeceklerdi, Suriyelileri görünce mahvoluyorlar
Teoman: Norveçli sarışın çocukları görseler ‘harika olmuş’ diyeceklerdi, Suriyelileri görünce mahvoluyorlar
Sputnik Türkiye
Teoman, "Taksim'de Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Benim için “Her yer Arap da... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:46+0300
2024-08-26T09:46+0300
2024-08-26T09:46+0300
yaşam
teoman
politika
recep tayyip erdoğan
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
ekrem imamoğlu
taksim
norveç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063456501_0:170:1080:778_1920x0_80_0_0_874312cfd7a2282975784addd51112fe.jpg
Türk rock müziğinin ünlü yorumcusu Teoman, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu.Teoman, Suriyeli sığınmacılar konusunda “Orada Norveçli sarışın çocukları görseler ‘harika olmuş’ diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor” ifadelerini kullandı.'Tek başkan adayı İmamoğlu'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/istanbul-valisi-gul-31-bin-765-suriyeli-gonullu-olarak-ulkesine-dondu-1086636719.html
taksim
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063456501_0:69:1080:879_1920x0_80_0_0_764b77d6788a3847aa7332df8c8adc08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
teoman, teoman suriyeli açıklama, teoman imamoğlu açıklama, teoman erdoğan açıklama, norveç, suriyeli sığınmacı teoman
teoman, teoman suriyeli açıklama, teoman imamoğlu açıklama, teoman erdoğan açıklama, norveç, suriyeli sığınmacı teoman
Teoman: Norveçli sarışın çocukları görseler ‘harika olmuş’ diyeceklerdi, Suriyelileri görünce mahvoluyorlar
Teoman, "Taksim'de Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."
Türk rock müziğinin ünlü yorumcusu Teoman, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu.
Teoman, Suriyeli sığınmacılar konusunda “Orada Norveçli sarışın çocukları görseler ‘harika olmuş’ diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor” ifadelerini kullandı.
'Tek başkan adayı İmamoğlu'
Geleceğin tek başkan adayı İmamoğlu. Bunun nedenleri de var. Geleneğe göreneğe saygılı ama aynı zamanda AKP’li değil, onun karşıtında bir yerde duruyor. Başka önemli bir neden daha var. Rakibi yok. Kim var siyaseten? Ben gençlerin İmamoğlu tarafına kayacağını düşünüyorum. Bunu ben temenni olarak söylemiyorum. Bir sosyoloji mezunu olarak söylüyorum. Böyle olduğunu görüyorum. Bir de Özgür Özel’in gelişiyle CHP’nin yavaş yavaş toparlandığını, Kılıçdaroğlu zamanındaki atalet içindeki halinden uzaklaştığını, parti içindeki dişlilerin daha iç içe geçerek çalıştığını görüyorum. Tabii uzaktan böyle görüyorum. Bunları ispat edemem. Siyasetçi değilim, sürekli bütün kafamı oraya vermiş de değilim. Temenni de değil bunlar. Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu, geleceğin şu anda gözüken tek başkan adayı. Özgür Özel de ona yakın açıklamalar yaptı zaten.