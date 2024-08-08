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İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü
İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda yakalanan 4 bin 887 kişiden 447'sinin tutuklandığını... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T15:18+0300
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Kentte 54 bin 652 emniyet, 7 bin 408 jandarma ve 1086 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 63 bin 146 personelin görev yaptığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'u daha da güvenli şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti."İstanbul'un huzurunun Türkiye'nin huzuru" olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı." diye konuştu.İstanbul Valisi Gül, kararlı mücadeleleri ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eyleminin engellendiğini, terörizmin finansmanı için kullanılan 8 milyon 400 bin liranın ele geçirildiğini kaydetti.Organize suçlarla mücadelede de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Gül, "Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. 3 bin 583 şahıs yakalandı, 1677 şahıs tutuklandı, 708 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Sadece temmuz ayında yapılan 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi. 10 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının şehrimizin, hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek." ifadelerini kullandı.Kentteki herkesin hukukunu korumanın, can ve mal güvenliğini sağlamanın en büyük gayeleri olduğuna dikkati çeken Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.Vali Gül, bu dönemde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun yüzde 24 azaldığını vurgulayarak, "Bu suçlardan kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 79 aydınlatma oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya ulaşıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43, evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 105 bin 176 şahıs yakalandı." bilgisini paylaştı.Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmalarının gerektiğini kaydeden Gül, bu konuda istenen hedeflere ulaşabilmek için İstanbullulara daha uyanık ve bilinçli olması ricasında bulundu.Vali Gül, özellikle medyanın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceklerinin altını çizerek, temmuz ayının asayiş verilerinde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 22 oranında azaldığını bildirdi.Gül, son bir ayda, bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 76 operasyonda yakalanan 133 kişiden 9'unun tutuklandığını kaydetti.'31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü'Kentin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle göç alanında da mücadeleye devam ettiklerini belirten Gül, şöyle devam etti:İstanbul Valisi Gül, yazın gelmesiyle artan orman yangınları ve boğulma vakalarına dikkati çekerek, özellikle cankurtaranın olmadığı ve plaj olarak işletilmeyen alanlarda denize girmenin tehlikelerini anlattı.Özellikle Karadeniz kıyılarında denizin dalgalı yapısı nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşandığını belirten Gül, bu yıl içinde 44 vatandaşın boğulma sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.
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suriyeli, istanbul, göç
suriyeli, istanbul, göç

İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

15:18 08.08.2024
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda yakalanan 4 bin 887 kişiden 447'sinin tutuklandığını, 483 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gül, 31 bin 765 Suriyelinin ise gönüllü olarak ülkesine döndüğünü belirtti.
Kentte 54 bin 652 emniyet, 7 bin 408 jandarma ve 1086 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 63 bin 146 personelin görev yaptığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'u daha da güvenli şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.
"İstanbul'un huzurunun Türkiye'nin huzuru" olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı." diye konuştu.
İstanbul Valisi Gül, kararlı mücadeleleri ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eyleminin engellendiğini, terörizmin finansmanı için kullanılan 8 milyon 400 bin liranın ele geçirildiğini kaydetti.
Organize suçlarla mücadelede de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Gül, "Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. 3 bin 583 şahıs yakalandı, 1677 şahıs tutuklandı, 708 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Sadece temmuz ayında yapılan 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi. 10 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının şehrimizin, hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Kentteki herkesin hukukunu korumanın, can ve mal güvenliğini sağlamanın en büyük gayeleri olduğuna dikkati çeken Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.
Vali Gül, bu dönemde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun yüzde 24 azaldığını vurgulayarak, "Bu suçlardan kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 79 aydınlatma oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya ulaşıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43, evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 105 bin 176 şahıs yakalandı." bilgisini paylaştı.
Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmalarının gerektiğini kaydeden Gül, bu konuda istenen hedeflere ulaşabilmek için İstanbullulara daha uyanık ve bilinçli olması ricasında bulundu.
Vali Gül, özellikle medyanın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceklerinin altını çizerek, temmuz ayının asayiş verilerinde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 22 oranında azaldığını bildirdi.
Gül, son bir ayda, bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 76 operasyonda yakalanan 133 kişiden 9'unun tutuklandığını kaydetti.

'31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü'

Kentin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle göç alanında da mücadeleye devam ettiklerini belirten Gül, şöyle devam etti:
"1 milyon 74 bin 400 yabancının yaşadığı şehrimizde yılın ilk 7 ayında vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancı çıkış yaptı. 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü. Göçmen kaçakçılığına yönelik 174 operasyonda 420 şahıs yakalandı, 119 şahıs tutuklandı, 56 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 44'ü son bir ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla ocak ayından temmuz sonuna kadar 420 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 42 bin 709 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulananların 47 bin 599'u, tespit edilenlerin 6 bin 552'si son bir aya ait."
İstanbul Valisi Gül, yazın gelmesiyle artan orman yangınları ve boğulma vakalarına dikkati çekerek, özellikle cankurtaranın olmadığı ve plaj olarak işletilmeyen alanlarda denize girmenin tehlikelerini anlattı.
Özellikle Karadeniz kıyılarında denizin dalgalı yapısı nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşandığını belirten Gül, bu yıl içinde 44 vatandaşın boğulma sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.
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