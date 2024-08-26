https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/fransada-gozaltina-alinan-telegramin-kurucusu-durovun-neyle-suclandigi-belli-oldu-1087291367.html

Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov’un neyle suçlandığı belli oldu

Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov’un neyle suçlandığı belli oldu

Sputnik Türkiye

Fransa'daki havalimanında gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T18:11+0300

2024-08-26T18:11+0300

2024-08-26T18:11+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters'in Fransız kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberinde, Durov’un Telegram'daki siber ve mali suçlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmekle suçlandığı açıklanırken, ajansa göre Durov halen gözaltında ve soruşturması sürüyor.Haberde, “Telegram CEO'su Durov, mesajlaşma uygulamasındaki siber ve mali suçlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmekle suçlanıyor” denildi.Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı almıştı.Le Point gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi iki gün uzatıldı.Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak tekrar gözaltına alınmasına karar verilebilecek.Durov, 24 Ağustos'ta, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle Fransa’da gözaltına alınmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota vermişti. Resmi açıklama yayınlayan Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.Kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve gizliliği konusunda devletlerle yoğun şekilde mücadele ettiğine dair sıklıkla açıklamalarda bulunan Durov, son olarak ABD hükümetinin kendisine ulaşarak bu konularda baskı yaptığını söylemişti.2014'te Rusya'yı terk ederek Dubai'ye yerleşen Durov'un gözaltına alınması, dünya çapında kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaşan Telegram ile ilgili çeşitli tartışmaları gündeme getirdi.Macron, Durov’un gözaltına alınmasının siyasi olmadığını savundu Gündeme oturan bu olay sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir karar olduğunu reddetti. Macron sosyal paylaşım ağı X üzerinden gözaltıyla ilgili açıklamasında, “Gözaltı, devam eden adli soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Karar yargıçlar tarafından verilecektir” diye yazdı.

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