https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/su-kuyusuna-inen-iki-komsu-yasamini-yitirdi-1087293091.html

Su kuyusuna inen iki komşu yaşamını yitirdi

Su kuyusuna inen iki komşu yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Adana'da su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T19:01+0300

2024-08-26T19:01+0300

2024-08-26T19:01+0300

türkiye

adana

kuyu

su kuyusu

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Adana'nın Feke ilçesinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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adana, kuyu, su kuyusu