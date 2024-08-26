https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/su-kuyusuna-inen-iki-komsu-yasamini-yitirdi-1087293091.html
Su kuyusuna inen iki komşu yaşamını yitirdi
Su kuyusuna inen iki komşu yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Adana'da su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T19:01+0300
2024-08-26T19:01+0300
2024-08-26T19:01+0300
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kuyu
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Adana'nın Feke ilçesinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/denizlide-jeotermal-kuyuda-sondaj-kazisi-sirasinda-patlama-meydana-geldi-1083275032.html
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adana, kuyu, su kuyusu
Su kuyusuna inen iki komşu yaşamını yitirdi
Adana'da su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Feke ilçesinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.
Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.