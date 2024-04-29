https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/denizlide-jeotermal-kuyuda-sondaj-kazisi-sirasinda-patlama-meydana-geldi-1083275032.html

Denizli'de jeotermal kuyuda sondaj kazısı sırasında patlama

Denizli'de jeotermal kuyuda sondaj kazısı sırasında patlama

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T15:44+0300

2024-04-29T15:44+0300

2024-04-29T16:11+0300

türkiye

denizli

patlama

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde jeotermal tesis kurulması için sondaj kazısı yapıldı.Kazı sırasında yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su, 50 metreye kadar yükseldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralananın olmadığı olayda jandarma ekipleri bölgede kuyu çevresinde güvenlik önlemi aldı.AFAD ekipleri ise sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin ölçümler yaptı. Ölçümler sonucu insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlendi.İtfaiye ve sondaj firması yetkililerinin suyu kontrol altına alma çabası sürüyor.

türkiye

denizli

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Sputnik Türkiye

denizli, patlama