https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zerrin-ozerden-cumhurbaskani-erdogan-aciklamasi-seviyorum-dedigim-icin-lince-ugradim-1087258429.html

Zerrin Özer'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması: 'Seviyorum' dediğim için lince uğradım, psikolojim bozuldu

Zerrin Özer'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması: 'Seviyorum' dediğim için lince uğradım, psikolojim bozuldu

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, sağlık durumundan yeni projelerine kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T09:50+0300

2024-08-26T09:50+0300

2024-08-26T09:50+0300

zerrin özer

yaşam

psikolojik

psikolojik destek

psikolojik rahatsızlık

psikolojik şiddet

recep tayyip erdoğan

konser

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesinin ardından maruz kaldığı sosyal medya saldırılarına dikkat çeken ünlü sanatçı Zerrin Özer, Erdoğan'ın sağlığında kendisine gösterdiği yakın ilgiyi vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın vefalı ve iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Geçmişte ona olan sevgimi açıkladığımda ağır bir linç kampanyasıyla karşılaştım" dedi.Bu linç nedeniyle aylarca psikolojik sıkıntı yaşadığını belirten Özer, konserlerinin iptal edildiğini ve sosyal medyada ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. "Samimiyetle duygularımı paylaştım ve bunun sonucunda nefret kampanyasına maruz kaldım" diyen sanatçı, böyle bir durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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Sputnik Türkiye

zerrin özer, psikolojik, psikolojik destek, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, recep tayyip erdoğan, konser