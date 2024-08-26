https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/zerrin-ozerden-cumhurbaskani-erdogan-aciklamasi-seviyorum-dedigim-icin-lince-ugradim-1087258429.html
Zerrin Özer'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması: 'Seviyorum' dediğim için lince uğradım, psikolojim bozuldu
Zerrin Özer'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması: 'Seviyorum' dediğim için lince uğradım, psikolojim bozuldu
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, sağlık durumundan yeni projelerine kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:50+0300
2024-08-26T09:50+0300
2024-08-26T09:50+0300
zerrin özer
yaşam
psikolojik
psikolojik destek
psikolojik rahatsızlık
psikolojik şiddet
recep tayyip erdoğan
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103666/04/1036660478_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_abc00ed19f1b9906e874fc146ce755f2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesinin ardından maruz kaldığı sosyal medya saldırılarına dikkat çeken ünlü sanatçı Zerrin Özer, Erdoğan'ın sağlığında kendisine gösterdiği yakın ilgiyi vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın vefalı ve iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Geçmişte ona olan sevgimi açıkladığımda ağır bir linç kampanyasıyla karşılaştım" dedi.Bu linç nedeniyle aylarca psikolojik sıkıntı yaşadığını belirten Özer, konserlerinin iptal edildiğini ve sosyal medyada ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. "Samimiyetle duygularımı paylaştım ve bunun sonucunda nefret kampanyasına maruz kaldım" diyen sanatçı, böyle bir durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/basit-bir-selamlasmayla-gercek-babasini-ogrendi-bir-anda-15-tasinmaza-ve-100-milyon-liralik-servete-1087257323.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103666/04/1036660478_152:0:1600:1086_1920x0_80_0_0_aceb8c1bdf23b3902b2a4d1123f60065.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zerrin özer, psikolojik, psikolojik destek, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, recep tayyip erdoğan, konser
zerrin özer, psikolojik, psikolojik destek, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, recep tayyip erdoğan, konser
Zerrin Özer'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması: 'Seviyorum' dediğim için lince uğradım, psikolojim bozuldu
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, sağlık durumundan yeni projelerine kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteği nedeniyle yaşadığı linç olayının psikolojisini nasıl etkilediğini de ilk kez açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesinin ardından maruz kaldığı sosyal medya saldırılarına dikkat çeken ünlü sanatçı Zerrin Özer, Erdoğan'ın sağlığında kendisine gösterdiği yakın ilgiyi vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın vefalı ve iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Geçmişte ona olan sevgimi açıkladığımda ağır bir linç kampanyasıyla karşılaştım" dedi.
Bu linç nedeniyle aylarca psikolojik sıkıntı yaşadığını belirten Özer, konserlerinin iptal edildiğini ve sosyal medyada ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. "Samimiyetle duygularımı paylaştım ve bunun sonucunda nefret kampanyasına maruz kaldım" diyen sanatçı, böyle bir durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.