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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ev-sahibi-ve-kiraci-arabulucu-onunde-anlasti--yilda-2-kez-kira-zammi-1086395901.html
Ev sahibi ve kiracı arabulucu önünde anlaştı: Yılda 2 kez kira zammı
Ev sahibi ve kiracı arabulucu önünde anlaştı: Yılda 2 kez kira zammı
Sputnik Türkiye
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunları çözmek için arabuluculuk sistemi devreye alınmıştı. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T09:47+0300
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ekonomi
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1 Eylül 2023 tarihinde devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemiyle birlikte kiracı ve ev sahiplerinin uyuşmazlıkları çözüme kavuşmaya başladı. Arabuluculukla birlikte pek çok kira sorunu davadan dönerken, taraflar bir şekilde uzlaşmayı başardı.Senede iki kez zamTürkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin Milliyet'e konuştu ve aylık kira bedeline dair kiracı ve ev sahibinin yaşadıkları örneği anlattı:'20 bin lirada anlaştılar'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/kiradaki-yuzde-25-zam-siniri-kalkiyor-kiralik-evler-nasil-etkilenecek-1085307003.html
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arabulucu, kiracı, ev sahibi
arabulucu, kiracı, ev sahibi

Ev sahibi ve kiracı arabulucu önünde anlaştı: Yılda 2 kez kira zammı

09:47 01.08.2024
© İHAElazığ'da binalarda bulunan kiralık yazısının yerini 'kiralık değildir' yazısı aldı
Elazığ'da binalarda bulunan kiralık yazısının yerini 'kiralık değildir' yazısı aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA
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Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunları çözmek için arabuluculuk sistemi devreye alınmıştı. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin, arabuluculuk sisteminin adliyeleri de rahatlattığını söyledi ve ev sahibi ve kiracının senede 2 kez zam yapılmasına dair yaşadıkları bir arabuluculuk sürecini anlattı.
1 Eylül 2023 tarihinde devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemiyle birlikte kiracı ve ev sahiplerinin uyuşmazlıkları çözüme kavuşmaya başladı. Arabuluculukla birlikte pek çok kira sorunu davadan dönerken, taraflar bir şekilde uzlaşmayı başardı.

Senede iki kez zam

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin Milliyet'e konuştu ve aylık kira bedeline dair kiracı ve ev sahibinin yaşadıkları örneği anlattı:
"Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk olayından bahsetmek gerekirse kiracı ile mülk sahibi arasında bedelde bir uyuşmazlık vardı. Ödenen aylık kira bedelinin çok düşük kaldığı bir noktayla karşılaşmıştık. Mülk sahibi ise piyasadaki güncel kira tutarının mevcut kiradan 6 kat daha fazla olduğunu ifade ediyordu. Bu durum aslında kiracının da farkında olduğu bir durumdu. Kademeli bir artış planlaması yapıldı. Aylık kira, kiracı tarafından 4 bin TL olarak ödeniyordu. İlk 6 ay için kira 8 bin TL yapıldı, sonrasında ikinci 6 ay için de kiranın 14 bin TL olması konusunda anlaşma sağlandı. Yani kira yıl içinde, kademeli olarak 2 defa artırılarak emsal kiraların yine altında bir noktaya geldi. Ancak nihayetinde çok önemli bir düzeyde artırılması konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların ikisi de bu anlaşmadan mutlu oldu. Kiracı da zaten kirasının düşük olduğunu biliyordu. Mülk sahibi de emekli bir vatandaştı. Günün ekonomik koşullarında rayice yakın bir bedelle yeni kiranın belirlenmesi emekli mülk sahibi için de oldukça önemliydi. Taraflar arabuluculuk sayesinde birbirini daha iyi anladı."

'20 bin lirada anlaştılar'

Bir başka arabuluculuk örneğinde ise bir dava varken arabuluculuk anlaşması sağlandı. Kiracı ve mülk sahibi arasındaki uyuşmazlıkta mahkemede kira tespit davası devam ediyordu. Kira tespit davasında yapılan bilirkişi incelemesi ile benzer konutlarda çevredeki rayiç kiraların aylık 24 bin TL seviyesinde olduğuna dair rapor geldi. Normal süreçte mülk sahibi veya kiracı rapora itiraz edecek, belki yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak ve sonunda hakim de bir karar verecekti. Hakimin kararından sonra taraflar bu karar karşısında üst mahkemeye gidecekti. Süreç daha da uzayacaktı. Taraflar dava süreci içerisinde davaya devam etmek yerine, arabulucuya giderek, arabulucu huzurunda aylık 20 bin TL kira üzerinden anlaşmaya vardılar. Böylece dava da ortadan kaldırılmış oldu. Eğer arabuluculuğa başvurmak yerine, bu dava devam etseydi yıllarca sürecek bir dava dosyasının daha Türk yargı sisteminde bulunması sağlanırdı. Arabuluculuk hem davadan önce hem dava sırasında hatta davadan sonra bile uygulanabilen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Toplumsal barışa hizmet eden arabuluculuk mevcut uyuşmazlıkları geride bıraktığı gibi, tarafların birbirini daha net anlamasına imkan vererek yeni sorunların oluşmasına da engel oluyor. ”
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
TÜRKİYE
Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Kiralık evler nasıl etkilenecek?
28 Haziran , 01:54
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