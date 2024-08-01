Ev sahibi ve kiracı arabulucu önünde anlaştı: Yılda 2 kez kira zammı

"Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk olayından bahsetmek gerekirse kiracı ile mülk sahibi arasında bedelde bir uyuşmazlık vardı. Ödenen aylık kira bedelinin çok düşük kaldığı bir noktayla karşılaşmıştık. Mülk sahibi ise piyasadaki güncel kira tutarının mevcut kiradan 6 kat daha fazla olduğunu ifade ediyordu. Bu durum aslında kiracının da farkında olduğu bir durumdu. Kademeli bir artış planlaması yapıldı. Aylık kira, kiracı tarafından 4 bin TL olarak ödeniyordu. İlk 6 ay için kira 8 bin TL yapıldı, sonrasında ikinci 6 ay için de kiranın 14 bin TL olması konusunda anlaşma sağlandı. Yani kira yıl içinde, kademeli olarak 2 defa artırılarak emsal kiraların yine altında bir noktaya geldi. Ancak nihayetinde çok önemli bir düzeyde artırılması konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların ikisi de bu anlaşmadan mutlu oldu. Kiracı da zaten kirasının düşük olduğunu biliyordu. Mülk sahibi de emekli bir vatandaştı. Günün ekonomik koşullarında rayice yakın bir bedelle yeni kiranın belirlenmesi emekli mülk sahibi için de oldukça önemliydi. Taraflar arabuluculuk sayesinde birbirini daha iyi anladı."