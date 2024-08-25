https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ukraynadaki-abdli-ozel-askeri-sirketin-bazi-guclerini-gazzeye-tasidigi-iddia-edildi-1087247358.html
Ukrayna'daki ABD’li özel askeri şirketin bazı güçlerini Gazze'ye taşıdığı iddia edildi
Ukrayna'daki ABD’li özel askeri şirketin bazı güçlerini Gazze'ye taşıdığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirketin, iki yılı aşkın... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T21:46+0300
2024-08-25T21:46+0300
2024-08-25T21:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
abd
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
özel askeri şirket
forward observations group (fog)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087082244_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_98dbc1cf2655813e309357a5bbe6a1de.png
Statüsü son derece belirsiz olan Forward Observations Group’un iki yılı aşkın bir süredir Ukrayna sahasındaki operasyonlarda yer aldığını teyit eden ABD merkezli savunma dergisi Military Watch, şirketin, birliklerinin bir kısmını 2023'ün sonlarından itibaren Gazze Şeridi'ndeki operasyonları desteklemek üzere İsrail'e yönlendirdiğini aktardı.Daha önce ABD’li özel askeri şirkete ait birliklerin, Ukrayna topraklarında kimyasal silah provokasyonlarının organizasyonunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.Kursk Bölgesi'nde sivillerin öldürüldüğü saldırıda yer alan Forward Observations Group, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yasaklandığını gerekçe göstererek Ukrayna operasyonlarına katılımı konusunda Sputnik’e yorum yapmayı reddederken, Military Watch, Ukrayna'nın öncülüğünde 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlatılan ve tahminen 15 bin askerin katıldığı sızma girişiminde, NATO üyesi ülkelerden personelin operasyonu desteklemedeki rollerine ilişkin giderek artan sayıda ayrıntının ortaya çıktığını doğruladı.İngiltere’nin oynadığı rol artık gizlenmiyorHaberde, “Batılı danışmanlar, lojistik uzmanları, muharipler ve yeni teslim edilen bir dizi karmaşık donanımı kullanan diğer personel, en geç Nisan 2022'den itibaren cephe hattı muharebe operasyonları için konuşlandırılan İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinden, Rus mevzilerine karşı zırhlı saldırıları desteklemede önemli bir rol oynadığı bildirilen SAS danışmanlarına kadar, 2022'nin başından bu yana savaş çabalarında merkezi ve artan bir rol oynadılar” ifadelerine yer verilirken, Ukrayna'nın en seçkin muharip birliklerinin ve en üst düzey askeri teçhizatının birçoğunun Kursk'a yönelik saldırısıyla birlikte Kursk saldırılarına geniş ölçüde katıldıkları kaydedildi.Batılı personelin Ukrayna sahasındaki operasyonları, hem Rus hem de Batılı kaynaklar tarafından giderek daha geniş bir şekilde rapor edilirken, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı Başkanı General Bryan Fenton, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Pentagon'un devam eden savaşı “çoğunlukla İngiliz özel operasyon ortaklarından” öğrendiğini ve bu ortakların sahada modern savaşa yönelik yeni yaklaşımları test ettiklerini belirtmişti.Örnek olarak da İngiliz özel harekat birimlerinin insansız hava araçlarının kullanımı ve “Karadeniz'de bir geminin nasıl seyrettiği” konusunda gözlem ve tavsiyelerde bulunduğunu aktarmıştı.Bununla birlikte Aralık 2023'te Polonyalı gazeteci Zbigniew Parafianowicz kendisine Polonyalı yetkililer tarafından İngiliz güçlerinin operasyonları hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.Gazeteci, İngiliz kuvvetlerinin operasyonları hakkında Polonyalı yetkililer tarafından kendisine bilgi verildiğini ve Rus topçularının pozisyonlarının izlenmesinde önemli roller oynadığını bildirmişti.Ücretli izne gönderilen NATO askerleriParafianowicz ayrıca Polonya özel kuvvetlerinin savaşın ilk aşamalarından itibaren sahada olduğunu itiraf ederken şunları kaydetti:ABD’li şirket Gazze’de de görülmüştüKazancını küresel çatışmalardan sağladığı bilinen ABD’li özel askeri şirket FOG daha önce İsrail adına Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara da katılmıştı.Grubun sosyal medya hesabından, İsrail ve Gazze Şeridi’nden birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görülmüştü.Şirket, resmi olarak 15 Ekim 2020 tarihinde ABD’nin Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Kurucusu Derrick Bales’in Afganistan’da görev alan eski bir ABD askeri olduğu biliniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kursk bölgesinin işgali sırasında ABD’li askerlerin Ukrayna ordusunun yanında yer almasının ABD'nin çatışmaya doğrudan taraf olduğunu kanıtladığını ve paralı askerlerin otomatik olarak meşru bir askeri hedef haline geldiğini bildirmişti.Dışişleri Bakanlığı, olaya karışan ABD vatandaşlarının adalete teslim edilmesi için Rusya Federasyonu Ceza Kanunu uyarınca gerekli soruşturma işlemlerinin yürütüleceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fbi-baskinina-ugrayan-istihbaratcidan-kursk-yorumu-nato-rusya-topraklarina-girdi-1086865799.html
ukrayna
abd
gazze
gazze şeridi
kiev
kursk
washington dc
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087082244_0:0:880:661_1920x0_80_0_0_cad9fcf1e6d818395f3faadd9c1a84c9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
forward observations group, abd ukrayna, yabancı paralı asker, özel askeri şirket, ukrayna israil
forward observations group, abd ukrayna, yabancı paralı asker, özel askeri şirket, ukrayna israil
Ukrayna'daki ABD’li özel askeri şirketin bazı güçlerini Gazze'ye taşıdığı iddia edildi
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirketin, iki yılı aşkın bir süredir Ukrayna saflarında savaştığı bildirilirken, kuvvetlerinin bir kısmını 2023 yılı sonundan itibaren Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı iddia edildi.
Statüsü son derece belirsiz olan Forward Observations Group’un iki yılı aşkın bir süredir Ukrayna sahasındaki operasyonlarda yer aldığını teyit eden ABD merkezli savunma dergisi Military Watch, şirketin, birliklerinin bir kısmını 2023'ün sonlarından itibaren Gazze Şeridi'ndeki operasyonları desteklemek üzere İsrail'e yönlendirdiğini aktardı.
Daha önce ABD’li özel askeri şirkete ait birliklerin, Ukrayna topraklarında kimyasal silah provokasyonlarının organizasyonunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Kursk Bölgesi'nde sivillerin öldürüldüğü saldırıda yer alan Forward Observations Group, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yasaklandığını gerekçe göstererek Ukrayna operasyonlarına katılımı konusunda Sputnik’e yorum yapmayı reddederken, Military Watch, Ukrayna'nın öncülüğünde 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlatılan ve tahminen 15 bin askerin katıldığı sızma girişiminde, NATO üyesi ülkelerden personelin operasyonu desteklemedeki rollerine ilişkin giderek artan sayıda ayrıntının ortaya çıktığını doğruladı.
İngiltere’nin oynadığı rol artık gizlenmiyor
Haberde, “Batılı danışmanlar, lojistik uzmanları, muharipler ve yeni teslim edilen bir dizi karmaşık donanımı kullanan diğer personel, en geç Nisan 2022'den itibaren cephe hattı muharebe operasyonları için konuşlandırılan İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinden, Rus mevzilerine karşı zırhlı saldırıları desteklemede önemli bir rol oynadığı bildirilen SAS danışmanlarına kadar, 2022'nin başından bu yana savaş çabalarında merkezi ve artan bir rol oynadılar” ifadelerine yer verilirken, Ukrayna'nın en seçkin muharip birliklerinin ve en üst düzey askeri teçhizatının birçoğunun Kursk'a yönelik saldırısıyla birlikte Kursk saldırılarına geniş ölçüde katıldıkları kaydedildi.
Batılı personelin Ukrayna sahasındaki operasyonları, hem Rus hem de Batılı kaynaklar tarafından giderek daha geniş bir şekilde rapor edilirken, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı Başkanı General Bryan Fenton, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Pentagon'un devam eden savaşı “çoğunlukla İngiliz özel operasyon ortaklarından” öğrendiğini ve bu ortakların sahada modern savaşa yönelik yeni yaklaşımları test ettiklerini belirtmişti.
Örnek olarak da İngiliz özel harekat birimlerinin insansız hava araçlarının kullanımı ve “Karadeniz'de bir geminin nasıl seyrettiği” konusunda gözlem ve tavsiyelerde bulunduğunu aktarmıştı.
Bununla birlikte Aralık 2023'te Polonyalı gazeteci Zbigniew Parafianowicz kendisine Polonyalı yetkililer tarafından İngiliz güçlerinin operasyonları hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.
Gazeteci, İngiliz kuvvetlerinin operasyonları hakkında Polonyalı yetkililer tarafından kendisine bilgi verildiğini ve Rus topçularının pozisyonlarının izlenmesinde önemli roller oynadığını bildirmişti.
Ücretli izne gönderilen NATO askerleri
Parafianowicz ayrıca Polonya özel kuvvetlerinin savaşın ilk aşamalarından itibaren sahada olduğunu itiraf ederken şunları kaydetti:
Batılı orduların operasyonlarını inkar etme çabalarıyla ilgili olarak Polonyalı bir subay bana bilgi verdi. Buna göre Ukrayna'daki varlığımız için bir formül üzerinde çalışılmış, askerler sadece ücretli izne gönderilirken politikacılar bunu görmemiş gibi davranmış. Daha sonra Şubat 2024'te Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'daki İngiliz özel kuvvetlerinin Rus hedeflerine karşı Storm Shadow seyir füzelerinin fırlatılmasını kolaylaştırmak için hayati destek sağladığını doğruladı.
ABD’li şirket Gazze’de de görülmüştü
Kazancını küresel çatışmalardan sağladığı bilinen ABD’li özel askeri şirket FOG daha önce İsrail adına Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara da katılmıştı.
Grubun sosyal medya hesabından, İsrail ve Gazze Şeridi’nden birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görülmüştü.
Şirket, resmi olarak 15 Ekim 2020 tarihinde ABD’nin Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Kurucusu Derrick Bales’in Afganistan’da görev alan eski bir ABD askeri olduğu biliniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kursk bölgesinin işgali sırasında ABD’li askerlerin Ukrayna ordusunun yanında yer almasının ABD'nin çatışmaya doğrudan taraf olduğunu kanıtladığını ve paralı askerlerin otomatik olarak meşru bir askeri hedef haline geldiğini bildirmişti.
Dışişleri Bakanlığı, olaya karışan ABD vatandaşlarının adalete teslim edilmesi için Rusya Federasyonu Ceza Kanunu uyarınca gerekli soruşturma işlemlerinin yürütüleceğini vurguladı.