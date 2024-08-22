https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/isvicrenin-en-buyuk-partisi-abyi-ukrayna-gurcistan-ve-moldovaya-genislemekle-sucladi-1087125779.html

İsviçre'nin en büyük partisi AB'yi Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’ya genişlemekle suçladı

İsviçre'nin en büyük partisi AB'yi Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’ya genişlemekle suçladı

Sputnik Türkiye

İsviçre parlamentosu Federal Meclisi’ndeki en büyük parti Demokratik Merkez Birliği (UDC), Avrupa Birliği’nin Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da genişleme... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T07:55+0300

2024-08-22T07:55+0300

2024-08-22T08:11+0300

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UDC’ten yapılan açıklamada, “İsviçre'nin tarafsız ve egemen bir devlet olarak hedefleri AB'ninkilerle tamamen çelişiyor. Üstelik AB kendisini jeopolitik bir oyuncu olarak görüyor ve Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti'ne yönelik bariz bir genişleme politikası uyguluyor” ifadesine yer verildi.Parlamentoda 200 sandalyeden 62'sine sahip UDC, ülkenin katı tarafsızlık statüsünü savunuyor, AB ve NATO üyeliklerine karşı çıkıyor. UDC ayrıca İsviçre'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına ve Rusya'ya karşı yaptırımlara da destek vermiyor.UDC, 20 Ağustos Salı günü, Federal Cumhuriyet Konseyi’nin, askeri birlik ve teçhizatın Avrupa topraklarında dolaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan AB Askeri Hareketlilik projesine katılma niyetinde olduğunu açıklaması üzerine İsviçre Başkanı Viola Amherd ve hükümeti ülkenin tarafsızlık statüsünü ihlal etmekle suçlamıştı.İsviçre, AB ve NATO üyesi olmamasına rağmen Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların neredeyse tamamına katıldı. Ayrıca ülke ordusunun bu yıl, NATO üyelerinin desteğiyle düzenlenen kendi topraklarında 4 ve yurtdışında 20 tatbikata katılacağı bildirildi.Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, İsviçre'nin Ukrayna konusundaki tutumunun Bern'in uluslararası rolünü olumsuz etkilediğini dile getirmişti. Rus diplomat, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladığı günden bu yana, İsviçre’nin tarafsız statüsünden vazgeçtiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html

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isviçre, avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, gürcistan, genişleme, suçlama, nato, rusya, gennadiy gatilov, yaptırım, silah, silah sevkiyatı