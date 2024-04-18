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Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 3 defineci jeneratörden sızan gaz sonucu hayatını kaybetti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:50+0300
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bursa
define
defineci
mağara
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Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da operasyonu bizzat yerinde yönetti.Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada jeneratörden sızan gaz şahısları etkiledi .Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı.Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı öğrenildi. Jandarmanın da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturduğu belirtildi.Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük'te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/icisleri-bakani-yerlikaya-14-ilde-fetoye-operasyonda-60-kisi-yakalandi-1082893861.html
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mağarada define, bursa define, define avcısı
mağarada define, bursa define, define avcısı

Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

10:50 18.04.2024 (güncellendi: 11:02 18.04.2024)
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU-AW184678Mağarada define faciası
Mağarada define faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU-AW184678
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Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 3 defineci jeneratörden sızan gaz sonucu hayatını kaybetti.
Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da operasyonu bizzat yerinde yönetti.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada jeneratörden sızan gaz şahısları etkiledi .
Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.
Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı.
Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı öğrenildi. Jandarmanın da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturduğu belirtildi.
Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük'te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi.
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