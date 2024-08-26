https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/polonya-rusyanin-ukrayna-saldirisi-sonrasi-savas-ucaklarini-kaldirdi-1087269002.html

Polonya, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası savaş uçaklarını kaldırdı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası savaş uçaklarını kaldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın son dönemdeki en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji ve askeri altyapısı hedef alınırken, Kiev’e en fazla desteği sağlayanların başında gelen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:00+0300

2024-08-26T13:00+0300

2024-08-26T13:03+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

enerji

saldırı

polonya

savaş uçağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087269178_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_febba4e49c19c067d02e4cec28e5713e.jpg

Polonya haber ajansı PAP'ın haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından açıklamada bulundu.“Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler başlatıldı” ifadelerine yer verilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetlerine karşılık ülkenin güneydoğusunda Polonya'ya ait savaş uçaklarının kaldırıldığı belirtildi.Güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceğine dair uyarı yapıldı.Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirilmişti. Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkov'da saldırı düzenlediğini duyurmuştu.Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bulunan savunma sanayi tesislerini ve Batı yapımı silahların saklandığı depoları imha etmişti.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksi ve enerji altyapısının kritik tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiği bildirilirken, “Bu sabah Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksinin çalışmasını sağlayan enerji altyapısının kritik tesislerine uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahlar ve saldırı drone’larıyla büyük bir saldırı düzenlemiştir” denildi.Patlamaların ardından Ukrayna Enerji Kurumu Ukrenergo, ülke genelinde acil elektrik kesintileri başlatma kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-ve-enerji-tesislerine-genis-capli-bombardiman-2-f-16-vardi-1087260563.html

rusya

ukrayna

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya rusya, polonya ukrayna,