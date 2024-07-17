https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yurt-disindan-getirip-birebir-sahtesini-yaptilar-gunes-kremlerini-ayirt-etmek-zor-1085933847.html

Yurt dışından getirip birebir sahtesini yaptılar: Güneş kremlerini ayırt etmek zor

Yurt dışından getirip birebir sahtesini yaptılar: Güneş kremlerini ayırt etmek zor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T13:00+0300

2024-07-17T13:00+0300

2024-07-17T13:00+0300

türkiye

sahte

güneş kremi

krem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085933114_313:0:3662:1884_1920x0_80_0_0_450c36bb21b97469632bfec5e7d1ac87.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.Bu ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/usulsuz-islemlerle-yurda-sokulmak-istenen-87-arac-ele-gecirildi-1085932751.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte, güneş kremi, krem