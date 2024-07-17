https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yurt-disindan-getirip-birebir-sahtesini-yaptilar-gunes-kremlerini-ayirt-etmek-zor-1085933847.html
Yurt dışından getirip birebir sahtesini yaptılar: Güneş kremlerini ayırt etmek zor
Yurt dışından getirip birebir sahtesini yaptılar: Güneş kremlerini ayırt etmek zor
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İstanbul'da, kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:00+0300
2024-07-17T13:00+0300
2024-07-17T13:00+0300
türkiye
sahte
güneş kremi
krem
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.Bu ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/usulsuz-islemlerle-yurda-sokulmak-istenen-87-arac-ele-gecirildi-1085932751.html
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sahte, güneş kremi, krem
Yurt dışından getirip birebir sahtesini yaptılar: Güneş kremlerini ayırt etmek zor
İstanbul'da, kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.
Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.
İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.
Bu ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.