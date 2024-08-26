https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/papa-franciscus-2020-yilinda-beyrut-limanindaki-patlamada-olenlerin-yakinlarini-kabul-etti-1087282451.html

Papa Franciscus, 2020 yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınlarını kabul etti

Papa Franciscus, 2020 yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınlarını kabul etti

Sputnik Türkiye

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini bugün Vatikan'da kabul eden Papa Franciscus, yaptığı açıklamada, 'Sizinle... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:36+0300

2024-08-26T16:36+0300

2024-08-26T16:36+0300

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beyrut limanı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 4 Ağustos 2020'de gerçekleşen Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları ile Vatikan'da görüştü.Papa Franciscus, yaptığı konuşmada, "4 yıl önce Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin aileleriyle, sizlerle bir araya gelmek, benim için çok dokunaklı bir şey. Sizi ve sevdiklerinizi dualarımda anmaya devam ediyorum. Sizinle beraber, o büyük patlamada hayatını kaybeden herkesi düşünüyorum" dedi.Papa, Bugün bölgede devam edinen gerilime değindiPapa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bugün bölgede devam eden gerilime değinerek şu ifadeleri kullandı:Papa, Lübnan ve Ortadoğu için barış dileklerini ilettiBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 yılında gerçekleşen patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu çıkan büyük patlamada 235'ten fazla kişi ölmüş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişi yerinden olduğu açıklanmıştı.Lübnan Temyiz Mahkemesi, 25 Ocak 2023'te, liman patlaması sonucu yargılanan tüm tutukluları 'istisnasız şekilde' serbest bırakılması kararını vermişti. 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketin liman patlamasından sorumlu olduğu İngiltere Yüksek Adalet Divanı tarafından bildirilmiş ve ölenlerin bazılarının yakınlarına tazminat ödenmesini hükmetmişti.Uluslararası Af Örgütünden 3 Ağustos 2023'te yapılan açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

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beyrut limanı patlaması, beyrut limanında ne patladı, beyrut limanı neden patladı