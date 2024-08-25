https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/papadan-ukraynanin-moskova-patrikhanesine-bagli-kiliselerin-faaliyetlerini-yasaklamasina-tepki--1087241701.html
Papa'dan Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerin faaliyetlerini yasaklamasına tepki
Papa'dan Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerin faaliyetlerini yasaklamasına tepki
Sputnik Türkiye
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Zelenskiy'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzalamasına "Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T16:54+0300
2024-08-25T16:54+0300
2024-08-25T16:54+0300
papa francis
dünya
moskova patrikhanesi
ukrayna ortodoks kilisesi
vladimir zelenskiy
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Kiev yönetiminin Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını onaylamasını eleştirdi.Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Ukrayna'da kabul edilen yasaları düşününce dua edenlerin özgürlüğü konusunda endişe taşıyorum'Franciscus, "Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndaki çatışmaları acıyla takibe devam ediyorum ve son zamanlarda Ukrayna'da kabul edilen yasaları düşününce dua edenlerin özgürlüğü konusunda bir endişe taşıyorum. Çünkü gerçekten dua eden biri, her zaman herkes için dua eder. Dua etmekle kötülük yapılmaz. Kendi kiliseleri olarak gördükleri yerde dua etmek isteyenlerin dua etmesine izin verin. Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan veya dolaylı olarak kapatılmasın. Kiliselere dokunulmaz" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, kararı dün imzaladıUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararı dün imzaladı. Yasak, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alıyor.Ukrayna parlamentosu Rada, 20 Ağustos Salı günü, ülkedeki en büyük Hristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan tasarıyı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/zelenskiy-ukrayna-ortodoks-kilisesini-yasaklayan-karari-imzaladi-1087213107.html
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papa francis, moskova patrikhanesi, ukrayna ortodoks kilisesi, vladimir zelenskiy
papa francis, moskova patrikhanesi, ukrayna ortodoks kilisesi, vladimir zelenskiy
Papa'dan Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerin faaliyetlerini yasaklamasına tepki
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Zelenskiy'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan kararı imzalamasına "Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan veya dolaylı olarak kapatılmasın. Kiliselere dokunulmaz" ifadeleriyle eleştirdi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Kiev yönetiminin Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını onaylamasını eleştirdi.
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Ukrayna'da kabul edilen yasaları düşününce dua edenlerin özgürlüğü konusunda endişe taşıyorum'
Franciscus, "Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndaki çatışmaları acıyla takibe devam ediyorum ve son zamanlarda Ukrayna'da kabul edilen yasaları düşününce dua edenlerin özgürlüğü konusunda bir endişe taşıyorum. Çünkü gerçekten dua eden biri, her zaman herkes için dua eder. Dua etmekle kötülük yapılmaz. Kendi kiliseleri olarak gördükleri yerde dua etmek isteyenlerin dua etmesine izin verin. Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan veya dolaylı olarak kapatılmasın. Kiliselere dokunulmaz" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, kararı dün imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkede Rusya bağlantılı dini kuruluşların faaliyetini yasaklayan kararı dün imzaladı. Yasak, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alıyor.
Ukrayna parlamentosu Rada, 20 Ağustos Salı günü, ülkedeki en büyük Hristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan tasarıyı kabul etmişti.