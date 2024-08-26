Okan Buruk'tan Muslera ve Davinson açıklaması: 'Maça başlayacak durumda değil'

''Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı sonu dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Onla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı yarın vereceğiz. Çok önemli oyuncularımız var. Bazen tekli, bazen ikili oynayacağız forvette. Ana bir oyunumuz var, bugüne kadar oynadığımız dominant bir oyun. Oyuncular değişse de aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli, bu zamana kadar oynadığımız belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik 11'ler kuracağız. Aynı oyun stratejisi ve benzer diziliş üstünden gitmeye çalışacağız. Az çok iki senedir beraberiz. Galatasaray takımı ne Bayern'e ne Manchester United'e ne de başka takımlara karşı oyun stratejisinden, oyun üstünlüğünden ödün vermedi. Oyun üstünlüğünün yine bizde olduğu... Oyun üstünlüğü demek savunmayı doğru yapmak, savunma yapmak anlamına gelmiyor; herkesin görevlerini yapması. Rakibin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadarki oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz.''