https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/erzincanda-trafik-kazasi-4-olu-2-yarali-1087217574.html
Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T14:50+0300
2024-08-24T14:50+0300
2024-08-24T14:50+0300
türkiye
erzincan
sivas
trafik kazası
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Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html
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erzincan, sivas, trafik kazası
erzincan, sivas, trafik kazası
Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.
Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.