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Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
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Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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erzincan, sivas, trafik kazası
erzincan, sivas, trafik kazası

Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

14:50 24.08.2024
© İHAErzincan trafik kazası
Erzincan trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
© İHA
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.
Erzincan- Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
TÜRKİYE
Polatlı'da yolcu otobüsü köprü ayağına saplandı, aracın yarısı biçildi: 9 ölü 27 yaralı var
9 Ağustos, 07:53
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