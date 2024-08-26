https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/oglumu-kacirdi-demisti-karsilikli-ozur-dilendi-1087271898.html
'Oğlumu kaçırdı' demişti: Karşılıklı özür dilendi
'Oğlumu kaçırdı' demişti: Karşılıklı özür dilendi
Sputnik Türkiye
Reha Muhtar'ın düşme sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur'dan yeni bir açıklama geldi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:50+0300
2024-08-26T13:50+0300
2024-08-26T13:50+0300
yaşam
deniz uğur
reha muhtar
nilüfer
boşanma
çocuk kaçırma
entübe
oyuncu
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Oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu iddia eden Deniz Uğur'dan özür açıklaması geldi.Deniz Uğur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:Ne olmuştu?Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, basın toplantısı düzenleyerek ünlü sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Bir basın mensubunun, "Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir mi oğlunuz Poyraz?" şeklindeki sorusuna, "Ben bunu nereden bilebilirim? Şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Niye kaçırıyorlar? Hangi cüretle, Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ugur-dundar-duyurdu-reha-muhtardan-sevindiren-haber--1087180239.html
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reha muhtar, reha muhtar deniz uğur, deniz uğur oğlu
reha muhtar, reha muhtar deniz uğur, deniz uğur oğlu
'Oğlumu kaçırdı' demişti: Karşılıklı özür dilendi
Reha Muhtar'ın düşme sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur'dan yeni bir açıklama geldi.
Oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu iddia eden Deniz Uğur'dan özür açıklaması geldi.
Deniz Uğur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:
Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler.
Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, basın toplantısı düzenleyerek ünlü sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Bir basın mensubunun, "Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir mi oğlunuz Poyraz?" şeklindeki sorusuna, "Ben bunu nereden bilebilirim? Şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Niye kaçırıyorlar? Hangi cüretle, Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" demişti.