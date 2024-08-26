https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/oglumu-kacirdi-demisti-karsilikli-ozur-dilendi-1087271898.html

'Oğlumu kaçırdı' demişti: Karşılıklı özür dilendi

'Oğlumu kaçırdı' demişti: Karşılıklı özür dilendi

Sputnik Türkiye

Reha Muhtar'ın düşme sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur'dan yeni bir açıklama geldi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:50+0300

2024-08-26T13:50+0300

2024-08-26T13:50+0300

yaşam

deniz uğur

reha muhtar

nilüfer

boşanma

çocuk kaçırma

entübe

oyuncu

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Oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu iddia eden Deniz Uğur'dan özür açıklaması geldi.Deniz Uğur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:Ne olmuştu?Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, basın toplantısı düzenleyerek ünlü sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Bir basın mensubunun, "Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir mi oğlunuz Poyraz?" şeklindeki sorusuna, "Ben bunu nereden bilebilirim? Şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Niye kaçırıyorlar? Hangi cüretle, Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ugur-dundar-duyurdu-reha-muhtardan-sevindiren-haber--1087180239.html

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reha muhtar, reha muhtar deniz uğur, deniz uğur oğlu