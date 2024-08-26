https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/nijeryada-kacirilan-20-tip-ogrencisi-kurtarildi-1087253107.html

Nijerya'da kaçırılan 20 tıp öğrencisi kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 20 tıp öğrencisi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Ağustos'ta fidye için kaçırılan 20 tıp öğrencisinin kurtarıldığı bildirilirken, öğrenciler için fidye ödenmediği belirtildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

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Benue Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta eyaletin Otukpo bölgesinde kaçırılan 20 tıp öğrencisinin kurtarıldığını belirtti.Öğrencilerin nasıl kurtarıldığına dair ayrıntılı bilgi vermeyen Anene, öğrenciler için fidye ödenmediğini ifade etti.Silahlı kişiler, 15 Ağustos'ta Benue eyaletinden Enugu eyaletine giden tıp öğrencilerinin içinde bulunduğu otobüse Otukpo bölgesinde düzenlendiği saldırıda 20 tıp öğrencisini kaçırmış ve serbest bırakılmaları için fidye istemişti.Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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afrika, nijerya, fidye, kaçırma, adam kaçırma