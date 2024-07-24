https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/nijeryada-boko-haramin-kacirdigi-332-kisiyi-kurtarildi-1086170246.html

Nijerya’da Boko Haram'ın kaçırdığı 332 kişi kurtarıldı

Nijerya’da Boko Haram'ın kaçırdığı 332 kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 332 kişiyi, operasyonla kurtardığı bildirildi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:50+0300

2024-07-24T15:50+0300

2024-07-24T15:50+0300

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Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtilirken ,açıklamada, operasyonda aralarında 110 kadının da bulunduğu 332 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.Kurtarılanlar arasında, Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan bir kız öğrenci ile iki çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kurtarılanların Borno eyalet hükümetine teslim edildiği ifade edildi.​​​​​​​Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin ise 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/nijeryada-kadin-bombacilar--dugun-hastane-ve-cenazeye-es-zamanli-saldiri-gerceklestirildi--1085396585.html

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