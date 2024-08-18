https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/teksasta-duzensiz-gocmenleri-caydirmak-icin-sinira-daha-fazla-bariyer-1086977235.html

Teksas'ta kaçak göçmenleri caydırmak için sınıra daha fazla bariyer

Teksas'ta kaçak göçmenleri caydırmak için sınıra daha fazla bariyer

Sputnik Türkiye

ABD ile Meksika sınırında bulunan Teksas eyaleti valisi Abbott, kaçak göçmenleri caydırmak için dün Meksika sınırına demir bariyer ve jiletli tel döşemeye... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T14:03+0300

2024-08-18T14:03+0300

2024-08-18T14:25+0300

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ABD'de Biden yönetimiyle sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin Meksika ile olan sınırına demir bariyeleri döşemeye devam edeceklerini ifade ederek “Teksas, ülkemizin tarihinde kendi sınır duvarını inşa eden ilk ve tek eyalettir. Teksas'ın tarihi sınır duvarı yasadışı göçü caydıracaktır ve uzaklaştıracaktır. Her hafta duvara daha fazlasını ekliyoruz. Teksas, Amerika'yı GÜVENDE tutmak için harekete geçiyor” mesajını paylaştı.Vali Abbott ayrıca sınırdaki jiletli tel bariyelerlerin üç katına çıkartacaklarını vurgulayarak Teksaslıları ve ABD’lileri korumak için adımlar atamaya devam edeceklerini belirtti.Biden yönetimiyle eyalet yönetimleri arasındaki sınır güvenliği anlaşmazlığıDemokrat partili Biden yönetimi ile kaçak göç akınına uğrayan Cumhuriyetçi partili eyalet yönetimleri arasında sınır güvenliği anlaşmazlığı başlamış ve bu gerginlik, Şubat ayında zirve noktasına ulaşmıştı. Teksas Valisi Greg Abbott, beraberinde 14 Cumhuriyetçi valiyle birlikte ortak basın açıklaması yapmış ve Biden'a yüklenerek sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savunmuştu. Kaçak göçmen akınına uğrayan bazı Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, göçmenleri otobüslere doldurarak Demokrat Partili eyaletlere göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240205/abdde-14-validen-bidena-dikenli-tel-protestosu--1080442503.html

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