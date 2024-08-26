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MasterChef 2024'te eleme heyecanı: 25 Ağustos'ta veda eden i̇sim belli oldu
MasterChef 2024'te eleme heyecanı: 25 Ağustos'ta veda eden i̇sim belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef 2024'te 25 Ağustos Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin verdiği siyah sarımsak temalı yaratıcı yemeklerle serüvenlerine devam... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T07:33+0300
2024-08-26T07:33+0300
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Bu haftanın eleme potasında Ezgi, Alper, Ayşe, Çağlar, Zübeyde, Nevzat ve Ümmühan yer aldı. Zorlu geçen eleme gecesinin sonunda, şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef’e veda eden isim Ümmühan oldu. Ümmühan, yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.MasterChef ana kadrosuna kim girdi?23 Ağustos'ta yapılan finalin ardından MasterChef ana kadrosuna giren yeni isim de belli oldu. İki etaplı finalde en başarılı tabağı hazırlayan Akın, şeflerin beğenisini kazanarak yedeklerden ana kadroya dahil oldu ve 3. önlüğü almayı başardı.Takımların durumu ve geçmiş elemeMasterChef’in yeni haftasında Mavi ve Kırmızı takım kadroları şöyle şekillendi:Geçtiğimiz hafta ise yemeğini istenilen seviyeye getiremeyen Deniz, MasterChef’e veda eden isim olmuştu.
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MasterChef 2024'te eleme heyecanı: 25 Ağustos'ta veda eden i̇sim belli oldu
MasterChef 2024'te 25 Ağustos Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin verdiği siyah sarımsak temalı yaratıcı yemeklerle serüvenlerine devam etmek için kıyasıya mücadele etti. Ancak bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Masterchef kim elendi?
Bu haftanın eleme potasında Ezgi, Alper, Ayşe, Çağlar, Zübeyde, Nevzat ve Ümmühan yer aldı. Zorlu geçen eleme gecesinin sonunda, şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef’e veda eden isim Ümmühan oldu. Ümmühan, yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
MasterChef ana kadrosuna kim girdi?
23 Ağustos'ta yapılan finalin ardından MasterChef ana kadrosuna giren yeni isim de belli oldu. İki etaplı finalde en başarılı tabağı hazırlayan Akın, şeflerin beğenisini kazanarak yedeklerden ana kadroya dahil oldu ve 3. önlüğü almayı başardı.
Takımların durumu ve geçmiş eleme
MasterChef’in yeni haftasında Mavi ve Kırmızı takım kadroları şöyle şekillendi:
Mavi Takım
: Onur (Kaptan),
Muratcan, Semih, Eda, Nigar, Nevzat, Şirin, Beril, Hakan, Ümmühan
Kırmızı Takım
: Beyza (Kaptan),
Kaan, Emre, Alper, Kerem, Ayşe, Zübeyde, Ezgi, Zeynep, Çağlar
Geçtiğimiz hafta ise yemeğini istenilen seviyeye getiremeyen Deniz, MasterChef’e veda eden isim olmuştu.