https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/maduro-yaptirimlara-ragmen-ulke-ekonomisinin-buyudugunu-acikladi-1087138273.html
Maduro, yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı
Maduro, yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan tek taraflı yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini açıkladı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:45+0300
2024-08-22T13:45+0300
2024-08-22T13:45+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
yaptırım
ekonomik yaptırım
abd'den venezüela'ya yaptırım
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Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açıkladığı sonuçlara göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasını ziyaret etti. Maduro, Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.Maduro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Katılımcı demokrasi adına referandum düzenleyecekMaduro, 25 Ağustos'ta ulusal referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların oyuna sunacaklarını kaydetti. Anayasanın öngördüğü şekilde katılımcı demokrasiyi önemsediklerini vurgulayan Maduro, "Herkesi 25 Ağustos'ta referanduma katılmaya davet ediyorum. Özellikle gençlerden sandığa gitmelerini ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamalarını istiyorum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım
Maduro, yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan tek taraflı yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini açıkladı.
Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açıkladığı sonuçlara göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasını ziyaret etti. Maduro, Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.
Maduro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet, ülkenin her köşesinde halk ile birlikte olacak. Emperyalist saldırıların yol açtığı hasarın giderilmesi için verimli projeler desteklenecek. Ülke kaynakları halkın ihtiyaçları için kullanılacak."
Katılımcı demokrasi adına referandum düzenleyecek
Maduro, 25 Ağustos'ta ulusal referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların oyuna sunacaklarını kaydetti. Anayasanın öngördüğü şekilde katılımcı demokrasiyi önemsediklerini vurgulayan Maduro, "Herkesi 25 Ağustos'ta referanduma katılmaya davet ediyorum. Özellikle gençlerden sandığa gitmelerini ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamalarını istiyorum" diye konuştu.