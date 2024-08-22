https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/maduro-yaptirimlara-ragmen-ulke-ekonomisinin-buyudugunu-acikladi-1087138273.html

Maduro, yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı

Maduro, yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan tek taraflı yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini açıkladı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T13:45+0300

2024-08-22T13:45+0300

2024-08-22T13:45+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

yaptırım

ekonomik yaptırım

abd'den venezüela'ya yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086268973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5922ae2cfb8f79a2681b7e25f809a0a5.jpg

Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açıkladığı sonuçlara göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasını ziyaret etti. Maduro, Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.Maduro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Katılımcı demokrasi adına referandum düzenleyecekMaduro, 25 Ağustos'ta ulusal referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların oyuna sunacaklarını kaydetti. Anayasanın öngördüğü şekilde katılımcı demokrasiyi önemsediklerini vurgulayan Maduro, "Herkesi 25 Ağustos'ta referanduma katılmaya davet ediyorum. Özellikle gençlerden sandığa gitmelerini ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamalarını istiyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım