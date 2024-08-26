https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/libya-hukumeti-duyurdu-petrol-uretimi-ve-ihracati-durduruldu-1087273796.html

Libya hükümeti duyurdu: Petrol üretimi ve ihracatı durduruldu

Libya hükümeti duyurdu: Petrol üretimi ve ihracatı durduruldu

Sputnik Türkiye

Libya'nın doğu hükümeti, Trablus merkezli batı yönetiminin merkez bankasının liderliğini devralmak üzere harekete geçmesinin ardından tüm petrol üretimini ve... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T14:26+0300

2024-08-26T14:26+0300

2024-08-26T14:32+0300

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libya temsilciler meclisi

libya ulusal birlik hükümeti

libya ulusal petrol şirketi (noc)

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Libya Doğu Hükümeti, tüm petrol üretimi ve ihracatını geçici süre askıya aldığını duyurdu. Brent Petrol 81 dolar seviyesine yükseldi.Merkez Bankası kararı etkili olduLibya'da yaşanan merkez bankası yöneticisinin kaçırılması olayı sonrası yeni Merkez Bankası Başkanı seçimi için Trablus hükümeti karar alındığını açıklamıştı. Açıklama sonrası Libya'nın doğu bölgesinin kontrolünü elinde tutan Bingazi hükümeti petrol üretimini askıya aldı. Yönetim Libya Merkez Bankası'nın ele geçirilmeye çalışıldığını duyurdu. Karar sonrası petrol fiyatları 81 dolara yükseldi.Libya'da iki farklı hükümetLibya 2014 yılından bu yana iki farklı hükümet tarafından yönetiliyor. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Bingazi yönetimi ve uluslararası olarak kabul edilen Trablus hükümeti arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/libya-merkez-bankasi-yoneticisi-kacirildi-banka-islemlerini-askiya-aldi-1086980874.html

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