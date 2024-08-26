https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/libya-hukumeti-duyurdu-petrol-uretimi-ve-ihracati-durduruldu-1087273796.html
Libya hükümeti duyurdu: Petrol üretimi ve ihracatı durduruldu
Libya hükümeti duyurdu: Petrol üretimi ve ihracatı durduruldu
Sputnik Türkiye
Libya'nın doğu hükümeti, Trablus merkezli batı yönetiminin merkez bankasının liderliğini devralmak üzere harekete geçmesinin ardından tüm petrol üretimini ve... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T14:26+0300
2024-08-26T14:26+0300
2024-08-26T14:32+0300
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Libya Doğu Hükümeti, tüm petrol üretimi ve ihracatını geçici süre askıya aldığını duyurdu. Brent Petrol 81 dolar seviyesine yükseldi.Merkez Bankası kararı etkili olduLibya'da yaşanan merkez bankası yöneticisinin kaçırılması olayı sonrası yeni Merkez Bankası Başkanı seçimi için Trablus hükümeti karar alındığını açıklamıştı. Açıklama sonrası Libya'nın doğu bölgesinin kontrolünü elinde tutan Bingazi hükümeti petrol üretimini askıya aldı. Yönetim Libya Merkez Bankası'nın ele geçirilmeye çalışıldığını duyurdu. Karar sonrası petrol fiyatları 81 dolara yükseldi.Libya'da iki farklı hükümetLibya 2014 yılından bu yana iki farklı hükümet tarafından yönetiliyor. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Bingazi yönetimi ve uluslararası olarak kabul edilen Trablus hükümeti arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/libya-merkez-bankasi-yoneticisi-kacirildi-banka-islemlerini-askiya-aldi-1086980874.html
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petrol, benzin, lpg, motorin, akaryakıt, libya, libya temsilciler meclisi, libya ulusal birlik hükümeti, libya ulusal petrol şirketi (noc), libya başkanlık konseyi
petrol, benzin, lpg, motorin, akaryakıt, libya, libya temsilciler meclisi, libya ulusal birlik hükümeti, libya ulusal petrol şirketi (noc), libya başkanlık konseyi
Libya hükümeti duyurdu: Petrol üretimi ve ihracatı durduruldu
14:26 26.08.2024 (güncellendi: 14:32 26.08.2024)
Libya'nın doğu hükümeti, Trablus merkezli batı yönetiminin merkez bankasının liderliğini devralmak üzere harekete geçmesinin ardından tüm petrol üretimini ve ihracatını durduracağını açıkladı. Libya Doğu Hükümeti, sosyal medya üzerinden kararın tüm sahalar, terminaller ve petrol tesisleri için geçerli olduğunu söyledi.
Libya Doğu Hükümeti, tüm petrol üretimi ve ihracatını geçici süre askıya aldığını duyurdu. Brent Petrol 81 dolar seviyesine yükseldi.
Merkez Bankası kararı etkili oldu
Libya'da yaşanan merkez bankası yöneticisinin kaçırılması olayı sonrası yeni Merkez Bankası Başkanı seçimi için Trablus hükümeti karar alındığını açıklamıştı. Açıklama sonrası Libya'nın doğu bölgesinin kontrolünü elinde tutan Bingazi hükümeti petrol üretimini askıya aldı. Yönetim Libya Merkez Bankası'nın ele geçirilmeye çalışıldığını duyurdu. Karar sonrası petrol fiyatları 81 dolara yükseldi.
Libya'da iki farklı hükümet
Libya 2014 yılından bu yana iki farklı hükümet tarafından yönetiliyor. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Bingazi yönetimi ve uluslararası olarak kabul edilen Trablus hükümeti arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor.