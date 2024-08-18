Libya Merkez Bankası yöneticisi kaçırıldı: Banka işlemlerini askıya aldı
17:18 18.08.2024 (güncellendi: 17:20 18.08.2024)
© AALibya bayrağı
© AA
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Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in bu sabah evinin önünden kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Kaçırılma eyleminin kınandığı açıklandı.
Libya Merkez Bankası Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in bu sabah evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı açıklandı. Banka işlemlerini geçici olarak askıya aldı.
Libya Merkez Bankası işlemlerini askıya aldı. Yönetici Musab Muslim için kaçırma eyleminin kınandığı yetkililer tarafından duyuruldu.
Libya Merkez Bankası, kaçırılma hakkında bilgi vermezken olayın Temsilciler Meclisi'nin, "Libya Merkez Bankası'nın birtakım kişilerce ele geçirilme girişimlerinin" reddedildiği açıklaması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.
Temsilciler Meclisi'nin açıklamasında, "bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.
Libya Merkez Bankası işlemlerini askıya aldı. Yönetici Musab Muslim için kaçırma eyleminin kınandığı yetkililer tarafından duyuruldu.
Libya Merkez Bankası, kaçırılma hakkında bilgi vermezken olayın Temsilciler Meclisi'nin, "Libya Merkez Bankası'nın birtakım kişilerce ele geçirilme girişimlerinin" reddedildiği açıklaması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.
Temsilciler Meclisi'nin açıklamasında, "bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.
11 Ağustos, 13:07