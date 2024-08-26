https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/fenerbahceden-gece-yarisi-sert-aciklama-tffye-acil-cagri-geldi-1087254703.html

Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama: TFF'ye acil çağrı geldi

Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama: TFF'ye acil çağrı geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etmesine rağmen, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibine... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T07:47+0300

2024-08-26T07:47+0300

2024-08-26T07:47+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

açıklama

açıklama

açıklama

açıklama

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

hakem

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Fenerbahçe, yaptığı açıklamada öncelikle Rizespor yönetimine ve Rize Emniyeti'ne nazik ev sahipliği ve sürecin sorunsuz yönetimi için teşekkür etti. Deplasman tribününde takımlarını destekleyen taraftarlarına da övgüde bulunan kulüp, taraftarlarının desteğinin zorlu maratonda vazgeçilmez olduğunu belirtti.Ancak açıklamanın devamında, maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibiyle ilgili ciddi eleştiriler yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarıda verilen 'mantıksız' sarı kartlar ve verilmeyen iki penaltı kararına dikkat çekerek, bu durumun hakem yönetimiyle ilgili endişe yarattığını ifade etti. Kulüp, bu tür yaklaşımların devam etmemesi gerektiğini vurguladı.TFF'ye acil çağrıFenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm mercilere çağrıda bulunarak, hakem yönetimindeki soru işaretlerinin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin hakem kararlarına yönelik rahatsızlığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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