https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/fenerbahceden-gece-yarisi-sert-aciklama-tffye-acil-cagri-geldi-1087254703.html
Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama: TFF'ye acil çağrı geldi
Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama: TFF'ye acil çağrı geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etmesine rağmen, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibine... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T07:47+0300
2024-08-26T07:47+0300
2024-08-26T07:47+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
açıklama
açıklama
açıklama
açıklama
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg
Fenerbahçe, yaptığı açıklamada öncelikle Rizespor yönetimine ve Rize Emniyeti'ne nazik ev sahipliği ve sürecin sorunsuz yönetimi için teşekkür etti. Deplasman tribününde takımlarını destekleyen taraftarlarına da övgüde bulunan kulüp, taraftarlarının desteğinin zorlu maratonda vazgeçilmez olduğunu belirtti.Ancak açıklamanın devamında, maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibiyle ilgili ciddi eleştiriler yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarıda verilen 'mantıksız' sarı kartlar ve verilmeyen iki penaltı kararına dikkat çekerek, bu durumun hakem yönetimiyle ilgili endişe yarattığını ifade etti. Kulüp, bu tür yaklaşımların devam etmemesi gerektiğini vurguladı.TFF'ye acil çağrıFenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm mercilere çağrıda bulunarak, hakem yönetimindeki soru işaretlerinin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin hakem kararlarına yönelik rahatsızlığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kritik-mac-oncesi-karar-galatasarayda-fernando-muslera-ve-davinson-sanchezin-durumu-belli-oldu-1087253227.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_d5c84daa73f1921e03ba9430cfc6f731.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rizespor - fenerbahçe maç kadrosu, fb rize, rize fenerbahçe, rizespor - fenerbahçe önemli dakikalar, çaykur rizespor fenerbahçe, rize fenerbahçe maçı, fenerbahçe rize
rizespor - fenerbahçe maç kadrosu, fb rize, rize fenerbahçe, rizespor - fenerbahçe önemli dakikalar, çaykur rizespor fenerbahçe, rize fenerbahçe maçı, fenerbahçe rize
Fenerbahçe'den gece yarısı sert açıklama: TFF'ye acil çağrı geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etmesine rağmen, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibine yönelik sert bir açıklama yaptı. Sarı-Lacivertli kulüp, maçtaki bazı hakem kararlarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) gerekli adımları atmaya davet etti.
Fenerbahçe, yaptığı açıklamada öncelikle Rizespor yönetimine ve Rize Emniyeti'ne nazik ev sahipliği ve sürecin sorunsuz yönetimi için teşekkür etti. Deplasman tribününde takımlarını destekleyen taraftarlarına da övgüde bulunan kulüp, taraftarlarının desteğinin zorlu maratonda vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Ancak açıklamanın devamında, maçın hakemi Turgut Doman ve VAR ekibiyle ilgili ciddi eleştiriler yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarıda verilen 'mantıksız' sarı kartlar ve verilmeyen iki penaltı kararına dikkat çekerek, bu durumun hakem yönetimiyle ilgili endişe yarattığını ifade etti. Kulüp, bu tür yaklaşımların devam etmemesi gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm mercilere çağrıda bulunarak, hakem yönetimindeki soru işaretlerinin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin hakem kararlarına yönelik rahatsızlığını net bir şekilde ortaya koyuyor.