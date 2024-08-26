https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kaplani-kiskirtmak-sucuyla-yargilanacak-ayi-kafesinde-de-aynisini-yapti-1087296506.html

Kaplanı kışkırtmak suçuyla yargılanacak: 'Ayı kafesinde de aynısını yaptı'

Kaplanı kışkırtmak suçuyla yargılanacak: 'Ayı kafesinde de aynısını yaptı'

Sputnik Türkiye

New Jersey'de bir hayvanat bahçesindeki kaplan kafesine yaklaşan ve elini uzatan kadın, kaplanı kışkırtmak suçundan yargılanacak. Kadının, daha önce ayı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T22:32+0300

2024-08-26T22:32+0300

2024-08-26T22:43+0300

yaşam

kaplan

ayı

hayvanat bahçesi

kafes

çit

kışkırtma

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New Jersey'de bulunan bir hayvanat bahçesinde, 24 yaşındaki bir kadın hayvanat bahçesinde çitlerden tırmanarak kaplanın bulunduğu bölgeye yaklaştı. Kafesteki kaplana elini uzatan kadın, kaplanın agresif tepkisi üzere elini hızlıca çekti. ABC gazetesinin haberine göre, kadın yara almadan kurtularak kafesten uzaklaştı. Tanıklar tarafından çekilen görüntüleri incelendiğinde, aynı kadının daha önce ayı kafesinde de aynı davranışı sergilediği belirlendi. Yasak alana giren kadın, kaplanı kışkırtmak ve çitlere tırmanmak ile ilgili iki şehir yönetmeliğinin ihlali suçundan yargılanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bu-zambaklari-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-1087280524.html

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kaplan, ayı, hayvanat bahçesi, kafes, çit, kışkırtma