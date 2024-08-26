https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-icin-cemil-tugay-konustu-yuzmeyi-vadedemem-1087281708.html

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri için Cemil Tugay konuştu: Yüzmeyi vadedemem

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri için Cemil Tugay konuştu: Yüzmeyi vadedemem

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili basın toplantısı düzenledi. Körfezde yaşanan balık ölümleriyle ilgili de... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:15+0300

2024-08-26T16:15+0300

2024-08-26T16:15+0300

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izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

izmir körfezi

çevre

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre kirliliği

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Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili, "5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vadedemem ama bugüne oranla çok daha temiz bir körfezi bırakmayı vadedebilirim." dedi.Egemenlik Evi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ile ilgili konuşan Başkan Tugay; '1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte, bu yeni bir durum değil.' açıklamasında bulundu. Tugay, şöyle devam etti;'Tüm kurumlar ile işbirliği yapılmalı'Sudaki değerleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun internet sitesinden İzmirlilerle paylaşacaklarını açıklayan Başkan Tugay;Gazetecilerin körfezde balık tutulmasına yönelik sorusuna Başkan Tugay, şöyle yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmir-korfezindeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-belli-oldu-1087210997.html

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