https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/izlandanin-reykjanes-yarimadasinda-bu-yil-icindeki-5-yanardag-patlamasi-basladi-1087166892.html
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl içindeki 5. yanardağ patlaması başladı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl içindeki 5. yanardağ patlaması başladı
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 5. kez olacak yanardağ patlaması gerçekleşmek üzere. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T02:03+0300
2024-08-23T02:03+0300
2024-08-23T02:03+0300
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yanardağ
yanardağ patlaması
volkan
acil durum
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İzlanda'da Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 21.00’dan kısa bir süre önce acil durum ilan edildi. Grindavik çevresindeki bölge boşaltıldı. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, mayıs ayında gerçekleşen 4. patlamayla çok benzer bir konumda olduğu bildirildi. Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1.4 kilometre uzunluğunda bir çatlak olduğunu ve ilerleyen saatlerde daha da uzamasının beklendiğini bildirdiler. Yetkililerin anonsları sivillerin bölgeden uzak durması gerektiği yönünde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/italyada-etna-yanardagi-yeniden-kul-ve-lav-puskurttu-ucuslar-askida-1086877796.html
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izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, volkan, acil durum
izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, volkan, acil durum
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl içindeki 5. yanardağ patlaması başladı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 5. kez olacak yanardağ patlaması gerçekleşmek üzere.
İzlanda'da Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 21.00’dan kısa bir süre önce acil durum ilan edildi. Grindavik çevresindeki bölge boşaltıldı. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, mayıs ayında gerçekleşen 4. patlamayla çok benzer bir konumda olduğu bildirildi.
Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1.4 kilometre uzunluğunda bir çatlak olduğunu ve ilerleyen saatlerde daha da uzamasının beklendiğini bildirdiler.
Yetkililerin anonsları sivillerin bölgeden uzak durması gerektiği yönünde.