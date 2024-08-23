https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/izlandanin-reykjanes-yarimadasinda-bu-yil-icindeki-5-yanardag-patlamasi-basladi-1087166892.html

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl içindeki 5. yanardağ patlaması başladı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl içindeki 5. yanardağ patlaması başladı

Sputnik Türkiye

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 5. kez olacak yanardağ patlaması gerçekleşmek üzere. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T02:03+0300

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2024-08-23T02:03+0300

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İzlanda'da Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 21.00’dan kısa bir süre önce acil durum ilan edildi. Grindavik çevresindeki bölge boşaltıldı. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, mayıs ayında gerçekleşen 4. patlamayla çok benzer bir konumda olduğu bildirildi. Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1.4 kilometre uzunluğunda bir çatlak olduğunu ve ilerleyen saatlerde daha da uzamasının beklendiğini bildirdiler. Yetkililerin anonsları sivillerin bölgeden uzak durması gerektiği yönünde.

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izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, volkan, acil durum