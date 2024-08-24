İtalya'da yedi kişinin öldüğü süper yat kazasıyla ilgili 'ihmal' ve 'çoklu cinayet' soruşturması
18:11 24.08.2024 (güncellendi: 18:21 24.08.2024)
© AA / Alberto Lo Biancoİtalya’da batan yat: Morgan Stanley Bankası Başkanı ile teknoloji milyoneri Lynch kayıplar arasında
© AA / Alberto Lo Bianco
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Sicilya'da aralarında İngiliz milyarder Lynch'nin de bulunduğu yedi kişinin hayatını kaybettiği yat kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık 'ihmal' olup olmadığını araştıracak, 'çoklu cinayet' suçlamasını soruşturacak.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello Limanı açıklarında pazartesi günü 'Bayesian' adlı 56 metrelik lüks yatın şiddetli fırtına sırasında alabora olmasının yankıları sürüyor.
Savcılıktan 'ihmal' ve 'çoklu cinayet' soruşturması
İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın da aralarında olduğu 7 kişinin öldüğü "Bayesian" isimli yatın batmasının ardından soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio ve diğer yetkililer bugün basın toplantısı düzenledi.
Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir." dedi.
Savcı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin hava kabarcığı aradığı bilgisini verirken, "Yolcuların cesetleri soldaki kabinde bulundu. Hepsi burada bir arada uyumuyordu. Hayatını kaybedenlerin kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin." ifadelerini kullandı.
Bu arada, basın toplantısında kayıpları bulma çalışmaları sırasında 20 dalgıcın, dönüşümlü olarak 50 metre derinlikte 4 bin dakikanın üzerinde yaptığı dalışlarla kayıpları bulduğu belirtildi.
Kara kutu olup olmadığı belirlenecek
Savcı Raffaele Cammarano, yatın batmasına “downburst” olarak adlandırılan aşağıya doğru şiddetli ve ani lokal hava akımının yol açmış olabileceğini ifade etti.
Savcı Cammarano, "Kurtulanlardan mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalıştık. Sadece şunu söyleyebilirim ki olay gerçekten çok ani bir şekilde gerçekleşti. Soruşturma yat kazasının gerçekleriyle başlayacak. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu. Karakutu hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Yata ve kamaralara girmek son derece zordu. Bu soruşturmanın ilk aşaması, kesinlikle bu tür şeylerin varlığının teyit edilmesine yoğunlaşacak. Şu an için bir şey açıklayamıyoruz, ancak gerçekler daha sonra enkazda yapılacak aramayla ortaya çıkacak. Yatın sudan çıkarılmasını beklemeliyiz" dedi.
Ne olmuştu?
Mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu.
Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.