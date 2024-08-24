https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/italyada-yedi-kisinin-oldugu-super-yat-kazasiyla-ilgili-ihmal-sorusturmasi-1087224750.html

İtalya'da yedi kişinin öldüğü süper yat kazasıyla ilgili 'ihmal' ve 'çoklu cinayet' soruşturması

İtalya'da yedi kişinin öldüğü süper yat kazasıyla ilgili 'ihmal' ve 'çoklu cinayet' soruşturması

Sputnik Türkiye

Sicilya'da aralarında İngiliz milyarder Lynch'nin de bulunduğu yedi kişinin hayatını kaybettiği yat kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık 'ihmal'... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T18:11+0300

2024-08-24T18:11+0300

2024-08-24T18:21+0300

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello Limanı açıklarında pazartesi günü 'Bayesian' adlı 56 metrelik lüks yatın şiddetli fırtına sırasında alabora olmasının yankıları sürüyor.Savcılıktan 'ihmal' ve 'çoklu cinayet' soruşturması İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın da aralarında olduğu 7 kişinin öldüğü "Bayesian" isimli yatın batmasının ardından soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio ve diğer yetkililer bugün basın toplantısı düzenledi.Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir." dedi.Bu arada, basın toplantısında kayıpları bulma çalışmaları sırasında 20 dalgıcın, dönüşümlü olarak 50 metre derinlikte 4 bin dakikanın üzerinde yaptığı dalışlarla kayıpları bulduğu belirtildi.Kara kutu olup olmadığı belirlenecekSavcı Raffaele Cammarano, yatın batmasına “downburst” olarak adlandırılan aşağıya doğru şiddetli ve ani lokal hava akımının yol açmış olabileceğini ifade etti. Ne olmuştu?Mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/sicilya-aciklarinda-luks-yat-batti-ingilterenin-bill-gatesi-olarak-anilan-mike-lynch-kayiplar-1087016746.html

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