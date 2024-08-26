https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/iran-disisleri-bakanligi-hamasin-onayladigi-her-turlu-anlasmayi-destekliyoruz-1087297315.html

İran Dışişleri Bakanlığı: 'Hamas'ın onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz'

İran Dışişleri Bakanlığı: 'Hamas'ın onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile bir araya geldi. Arakçi görüşmede, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T23:08+0300

2024-08-26T23:08+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Hem ikili hem de bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, İran ve Katar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.Katar'a İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür eden İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" dedi.'İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır'Al Thani ile görüşmesinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Gazze'de devam eden savaşın engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır. Gazze'de her bir saatte insanlık suçu işlenmekte. Ancak yeri geldiğinde bir kişi için seslerini yükselten ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bazı ülkeler işlenen bu savaş suçları karşısında sessizliklerini koruyorlar" ifadelerini kullandı.Uluslararası toplumun Gazze'de devam eden savaş hakkında sessiz kalmasını eleştiren Al Thani, "Katar olarak Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için tüm çabalarımızı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda bölgede önemli bir oyuncu olan İran İslam Cumhuriyeti’nin yapıcı rolünü de hesaba katıyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda İran ile iş birliği yapmaya hazırız" şekinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/israil-ordusundan-gazzede-yeniden-tahliye-emri-1087282639.html

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