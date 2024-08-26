https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/hollandadan-ubere-290-milyon-avroluk-verileri-ab-disina-cikarma-cezasi-1087272028.html
Uber’e 290 milyon euroluk ceza: Kişisel verileri ABD'ye aktardıkları ortaya çıktı
Uber’e 290 milyon euroluk ceza: Kişisel verileri ABD'ye aktardıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Hollanda, taşımacılık uygulaması Uber’e 290 milyon euro para cezası verdiğini duyurdu. Para cezasının sebebinin Avrupalı sürücülerin verilerinin ABD’ye... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:49+0300
2024-08-26T13:49+0300
2024-08-26T14:08+0300
dünya
uber
hollanda
hollanda hükümeti
fransa
sürücü
para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051182297_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_577df49770ff8a5d8efebf8e7391d058.jpg
Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), bugün cezaya ilişkin açıklamasında, Uber’in 2 yıl boyunca Avrupalı taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD’deki sunucularına ‘aktarım araçları’ kullanmadan transfer ettiğini belirtti. DPA, aktarılan verilerin sürücülerin hesap bilgilerini, taksi lisanslarını, konum verilerini, fotoğraflarını, ödeme bilgilerini, kimlik belgelerini ve hatta bazı durumlarda sürücülerin cezai ve tıbbi verilerini kapsadığını vurguladı.Fransız sürücülerin şikayeti üzerine soruşturma başladıKurum, soruşturmaya 170'ten fazla Fransız sürücünün konuyla ilgili şikayeti sonrasında başladıklarını ifade etti. AB kurallarına göre birden fazla AB üye devletinde veri işleyen işletmeler, işletmenin ana merkezinin bulunduğu ülkenin makamlarına bağlıdır. DPA, ceza miktarıyla ilgili "Bir işletmenin dünya çapındaki yıllık cirosunun en fazla yüzde 4'üne denk gelmektedir. Uber'in 2023 yılında dünya çapındaki cirosu yaklaşık 34.5 milyar euroydu" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbulda-30-agustosta-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1087269706.html
hollanda
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051182297_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0cfd1df57f9d9c6e303035869d4d914b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uber, hollanda, hollanda hükümeti, fransa, sürücü, para cezası
uber, hollanda, hollanda hükümeti, fransa, sürücü, para cezası
Uber’e 290 milyon euroluk ceza: Kişisel verileri ABD'ye aktardıkları ortaya çıktı
13:49 26.08.2024 (güncellendi: 14:08 26.08.2024)
Hollanda, taşımacılık uygulaması Uber’e 290 milyon euro para cezası verdiğini duyurdu. Para cezasının sebebinin Avrupalı sürücülerin verilerinin ABD’ye aktarılması olduğu vurgulandı.
Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), bugün cezaya ilişkin açıklamasında, Uber’in 2 yıl boyunca Avrupalı taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD’deki sunucularına ‘aktarım araçları’ kullanmadan transfer ettiğini belirtti. DPA, aktarılan verilerin sürücülerin hesap bilgilerini, taksi lisanslarını, konum verilerini, fotoğraflarını, ödeme bilgilerini, kimlik belgelerini ve hatta bazı durumlarda sürücülerin cezai ve tıbbi verilerini kapsadığını vurguladı.
Fransız sürücülerin şikayeti üzerine soruşturma başladı
Kurum, soruşturmaya 170'ten fazla Fransız sürücünün konuyla ilgili şikayeti sonrasında başladıklarını ifade etti. AB kurallarına göre birden fazla AB üye devletinde veri işleyen işletmeler, işletmenin ana merkezinin bulunduğu ülkenin makamlarına bağlıdır.
DPA, ceza miktarıyla ilgili "Bir işletmenin dünya çapındaki yıllık cirosunun en fazla yüzde 4'üne denk gelmektedir. Uber'in 2023 yılında dünya çapındaki cirosu yaklaşık 34.5 milyar euroydu" açıklamasını yaptı.