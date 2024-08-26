https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbulda-30-agustosta-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1087269706.html
İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:04+0300
2024-08-26T13:04+0300
2024-08-26T13:04+0300
türkiye
istanbul
30 ağustos zafer bayramı
ücretsiz ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.2019'dan beri uygulanıyorİstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/istanbulkartta-ogrenci-indirimine-30-yas-siniri-getirildi-1085779559.html
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istanbul
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istanbul, 30 ağustos zafer bayramı, ücretsiz ulaşım
istanbul, 30 ağustos zafer bayramı, ücretsiz ulaşım
İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.
2019'dan beri uygulanıyor
İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.