https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbulda-30-agustosta-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1087269706.html

İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:04+0300

2024-08-26T13:04+0300

2024-08-26T13:04+0300

türkiye

istanbul

30 ağustos zafer bayramı

ücretsiz ulaşım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.2019'dan beri uygulanıyorİstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/istanbulkartta-ogrenci-indirimine-30-yas-siniri-getirildi-1085779559.html

türkiye

istanbul

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Sputnik Türkiye

istanbul, 30 ağustos zafer bayramı, ücretsiz ulaşım