https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/hitit-kralinin-bahari-karsiladigi-3-bin-500-yillik-gol-kurudu-1087268620.html
Hitit Kralı'nın baharı karşıladığı 3 bin 500 yıllık göl kurudu
Hitit Kralı'nın baharı karşıladığı 3 bin 500 yıllık göl kurudu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan 'Suppitassu Kral Gölü' tamamen kurudu. 3 bin 500 yıllık göl sazlıklarla kaplandı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T12:38+0300
2024-08-26T12:38+0300
2024-08-26T12:38+0300
türkiye
sivas
sarissa antik kenti
suppitassu kral gölü
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Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı Suppitassu Kral Gölü, iklimsel değişikliklere yenik düştü. Sivas Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.Sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sondaj-yuzunden-kurudu-bir-zamanlar-kuslarin-dans-ettigi-golette-simdi-sivrisinekler-dolasiyor-1086136545.html
türkiye
sivas
sarissa antik kenti
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sivas, sarissa antik kenti , suppitassu kral gölü
sivas, sarissa antik kenti , suppitassu kral gölü
Hitit Kralı'nın baharı karşıladığı 3 bin 500 yıllık göl kurudu
Sivas'ta Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan 'Suppitassu Kral Gölü' tamamen kurudu. 3 bin 500 yıllık göl sazlıklarla kaplandı.
Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı Suppitassu Kral Gölü, iklimsel değişikliklere yenik düştü. Sivas Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.
Sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu
Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, “Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış. Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kral önce buraya geliyor, şenliklere katılıyor, daha sonra da şehre iniyor. Kralın tahtı da orada. Hâkim bir tepede ayrıca tapınak var. Oraya geçtiğinde ilçenin tamamını görüyor. Karşısında nöbetçi kulübeleri vardı. Zamanla yok oldu. Kazı yapılırken Almanlar geldi. Bot ile girdiler ve 6 buçuk metre dolduğunu söylediler. Burası sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu. Sarissa'nın ve bu gölün turizme açılmasını istiyoruz” dedi.