Hande Fırat: Ekonomide dengelenme başladı, canlar da sıkılmaya başladı

Geçen hafta ekonomi ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilerin kulaktan dolma yazdıkları hikâyeler zaten ekonomi yönetimi tarafından sert yalanlandı.- Tüm havayı koklayarak şunu söylemek isterim ki bir kesime aşırı taraf olanlar; “İşler yolunda gitmesin” duasına çıkmış adeta... - Acaba birileri şimdiden 2028 hayallerini ekonomi üzerinden mi şekillendirmek istiyor? - Aslında bu sorunun kendisini de, yanıtını da aklı başında herkes görüyor. - Troll hesaplarla özellikle ekonominin başındaki kişinin aylarca hedef alınmasının tek sebebi bu. - Tek planları Mehmet Şimşek’in görevinden ayrılması, arzu ettikleri erken seçim için hükümet üzerinde baskıyı arttırmak!- Kur 32’den 34’e çıktı diye felaket senaryoları oluşturmaya çalışanlar ne çabuk unuttular ihracatçıların karpuzdan ucuz dolar söylemlerini? - “Dolar 50 olsun kendileri kurtulsun, vatandaş bitsin” şeklindeki söylemler henüz taze iken, bu kesimden “Durun bir artık vatandaşı niye düşünmüyorsunuz?” diyeni duyduk mu? Tabii ki hayır. - Merkez Bankası’nın ekim ayının son haftası yurtdışı programından ötürü bir hafta ertelenen enflasyon raporu toplantısının arkasında dahi kriz söylemi arandı. Durun bir artık!- Ekonomide dengelenme başladı ve canlar da sıkılmaya başladı.