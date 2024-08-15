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Mahmut Abbas TBMM'de Filistin özel oturumunda konuşuyor: 'Dimdik durmaya devam edeceğiz'
Mahmut Abbas TBMM'de Filistin özel oturumunda konuşuyor: 'Dimdik durmaya devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de düzenlenen Filistin özel oturumuna katılıyor. Abbas meclisteki konuşmasında... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:57+0300
2024-08-15T14:57+0300
2024-08-15T15:34+0300
türkiye
mahmud abbas
filistin
tbmm
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gazze
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği “Filistin Konulu Olağanüstü Oturum”a katılmak üzere TBMM'de.Mahmut Abbas: Halkım adaletten mahrumMahmud Abbas meclisteki konuşmasında şunları söyledi:Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için mili bir davadırTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu başlattı ve "Devlet olarak Gazze halkına karşı ortak duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Filistin halkının sesi olmaya devam ediyoruz. Bütün Gazze şehitlerini buradan yad ediyorum" dedi.Kurtulmuş konuşmasında ayrıca şunları söyledi:
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Mahmut Abbas TBMM'de Filistin özel oturumunda konuşuyor: 'Dimdik durmaya devam edeceğiz'
14:57 15.08.2024 (güncellendi: 15:34 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de düzenlenen Filistin özel oturumuna katılıyor. Abbas meclisteki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği “Filistin Konulu Olağanüstü Oturum”a katılmak üzere TBMM'de.
Mahmut Abbas: Halkım adaletten mahrum
Mahmud Abbas meclisteki konuşmasında şunları söyledi:
"Halkım uluslararası adaletten mahrum olarak vatanına ve milli haklarına sarılarak İsrail'e karşı mücadele ediyor. Uluslararası toplum katliama sessiz. İsrail'in amacı Filistin'i söküp atmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ediyoruz. Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız"
Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için mili bir davadır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu başlattı ve "Devlet olarak Gazze halkına karşı ortak duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Filistin halkının sesi olmaya devam ediyoruz. Bütün Gazze şehitlerini buradan yad ediyorum" dedi.
Kurtulmuş konuşmasında ayrıca şunları söyledi:
Filistin bizim için uzakta değildir. Filistin meselesi bizim için mili bir davadır. Allah'ın izniyle Filistin davasının başarıya kavuştuğunu göreceğiz