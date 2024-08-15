https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-tbmmde-1086881605.html

Mahmut Abbas TBMM'de Filistin özel oturumunda konuşuyor: 'Dimdik durmaya devam edeceğiz'

Mahmut Abbas TBMM'de Filistin özel oturumunda konuşuyor: 'Dimdik durmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de düzenlenen Filistin özel oturumuna katılıyor. Abbas meclisteki konuşmasında... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T14:57+0300

2024-08-15T14:57+0300

2024-08-15T15:34+0300

türkiye

mahmud abbas

filistin

tbmm

son dakika

recep tayyip erdoğan

numan kurtulmuş

gazze

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği “Filistin Konulu Olağanüstü Oturum”a katılmak üzere TBMM'de.Mahmut Abbas: Halkım adaletten mahrumMahmud Abbas meclisteki konuşmasında şunları söyledi:Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için mili bir davadırTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu başlattı ve "Devlet olarak Gazze halkına karşı ortak duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Filistin halkının sesi olmaya devam ediyoruz. Bütün Gazze şehitlerini buradan yad ediyorum" dedi.Kurtulmuş konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

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türkiye

filistin

gazze

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