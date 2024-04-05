https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/1082482895.html

Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor

Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde bulunan bir müzayede evinde, Kobe Bryant, Michael Jordan, Muhammed Ali ve diğer birçok spor efsanesi tarafından kullanılan eşyalar... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T02:28+0300

2024-04-05T02:28+0300

2024-04-05T02:28+0300

multimedya

fotoğraf

şort

muhammed ali

boks

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Sotheby's tarafından Muhammed Ali'nin efsanevi dövüş şortları açık artırmaya çıkarılacak. Muhammed Ali'nin tüm zamanların en büyük dövüşlerinden birinde giydiği şortlar açık artırmada 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği ön görüldü.

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2024

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, şort, muhammed ali, boks