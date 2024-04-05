Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
Abone ol
ABD'nin New York kentinde bulunan bir müzayede evinde, Kobe Bryant, Michael Jordan, Muhammed Ali ve diğer birçok spor efsanesi tarafından kullanılan eşyalar sergilendi.
Sotheby's tarafından Muhammed Ali'nin efsanevi dövüş şortları açık artırmaya çıkarılacak.
Muhammed Ali'nin tüm zamanların en büyük dövüşlerinden birinde giydiği şortlar açık artırmada 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği ön görüldü.
© AA / Lokman Vural ElibolMuhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
1/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
© AA / Lokman Vural ElibolMuhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
2/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
3/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
© AA / Lokman Vural ElibolMuhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
4/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
© AA / Lokman Vural ElibolMuhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
5/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
© AA / Lokman Vural ElibolMuhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor
6/6
© AA / Lokman Vural Elibol
Muhammed Ali'nin 'Thrilla in Manila' dövüşündeki boks şortu açık artırmaya çıkıyor