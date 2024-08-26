https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/edirnede-77-kacak-gocmen-yakalandi-1087259410.html
Edirne'de 77 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 77 kaçak göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Edirne'nin İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 77 kaçak göçmen yakalandı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T10:05+0300
2024-08-26T10:05+0300
2024-08-26T10:06+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
edirne
ipsala
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/15/1074792350_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6b41b76711c1868f790feebc9b793b65.jpg
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 77 kaçak göçmen yakalandığını duyurdu. Ekiplerin kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirten İl Jandarma Komutanlığı, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sucali-siginmaci-anlatti-ukraynali-asker-ona-fasist-diyen-bir-kadini-kursuna-dizdi-1087258181.html
türkiye
edirne
ipsala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/15/1074792350_59:0:707:486_1920x0_80_0_0_87f4ab2d6d67ca3c8926833bd9ca19d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, edirne, ipsala, jandarma
yasadışı göçmenler, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, edirne, ipsala, jandarma
Edirne'de 77 kaçak göçmen yakalandı
10:05 26.08.2024 (güncellendi: 10:06 26.08.2024)
Edirne'nin İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 77 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 77 kaçak göçmen yakalandığını duyurdu. Ekiplerin kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirten İl Jandarma Komutanlığı, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiğini kaydetti.