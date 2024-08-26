https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sucali-siginmaci-anlatti-ukraynali-asker-ona-fasist-diyen-bir-kadini-kursuna-dizdi-1087258181.html
Sucalı sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler, onlara faşist diyen bir kadını kurşuna dizdi
Sucalı sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler, onlara faşist diyen bir kadını kurşuna dizdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinden kaçan Nelli, Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların ilçenin köylerinden birinde sivilleri... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:33+0300
2024-08-26T09:33+0300
2024-08-26T09:37+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
kursk bölgesi
sığınmacı
ukrayna
ukrayna ordusu
sivil ölümü
valeriy gerasimov
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087258026_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_c60b4cd6341b68ed51c0c9a3fe1bc4ca.png
Sputnik’e konuşan Nelli, köylerinde yaklaşık on kişinin kaldığını, annesi ve kız kardeşinin daha önce gittiğini belirterek, “Ben birkaç gün daha bodrumda kaldım” diye anlattı.Bir gün üç Ukraynalı asker gördüğünü söyleyen Nelli, ikisinin Ukraynalı, diğerinin de Rusça bilmeyen bir paralı asker olduğunu belirterek şunu dedi:Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 500'den fazla asker ve 70’ten fazla tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
rusya
kursk
kursk bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087258026_186:0:1130:708_1920x0_80_0_0_253669bd6818a00c2e593aeee9d934d3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil ölümü, valeriy gerasimov, vladimir putin
rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil ölümü, valeriy gerasimov, vladimir putin
Sucalı sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler, onlara faşist diyen bir kadını kurşuna dizdi
09:33 26.08.2024 (güncellendi: 09:37 26.08.2024)
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinden kaçan Nelli, Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların ilçenin köylerinden birinde sivilleri kurşuna dizerek öldürdüğünü belirtti.
Sputnik’e konuşan Nelli, köylerinde yaklaşık on kişinin kaldığını, annesi ve kız kardeşinin daha önce gittiğini belirterek, “Ben birkaç gün daha bodrumda kaldım” diye anlattı.
Bir gün üç Ukraynalı asker gördüğünü söyleyen Nelli, ikisinin Ukraynalı, diğerinin de Rusça bilmeyen bir paralı asker olduğunu belirterek şunu dedi:
Onlar 25 yaşındaki genç bir kadın olan komşumun evine gittiler. Kadın onlara faşist dedi ve Almanlardan daha kötü olduklarını söyledi. Komşumu kurşuna dizdiler. Bunu, benim ve onun küçük kız kardeşinin gözleri önünde yaptılar. Küçük kız korkup kaçtı. Daha sonra başına ne geldiğini bilmiyorum.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 500'den fazla asker ve 70’ten fazla tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.