https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sucali-siginmaci-anlatti-ukraynali-asker-ona-fasist-diyen-bir-kadini-kursuna-dizdi-1087258181.html

Sucalı sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler, onlara faşist diyen bir kadını kurşuna dizdi

Sucalı sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler, onlara faşist diyen bir kadını kurşuna dizdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinden kaçan Nelli, Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların ilçenin köylerinden birinde sivilleri... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T09:33+0300

2024-08-26T09:33+0300

2024-08-26T09:37+0300

ukrayna krizi

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kursk

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sivil ölümü

valeriy gerasimov

vladimir putin

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Sputnik’e konuşan Nelli, köylerinde yaklaşık on kişinin kaldığını, annesi ve kız kardeşinin daha önce gittiğini belirterek, “Ben birkaç gün daha bodrumda kaldım” diye anlattı.Bir gün üç Ukraynalı asker gördüğünü söyleyen Nelli, ikisinin Ukraynalı, diğerinin de Rusça bilmeyen bir paralı asker olduğunu belirterek şunu dedi:Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 5 bin 500'den fazla asker ve 70’ten fazla tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil ölümü, valeriy gerasimov, vladimir putin